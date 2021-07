Ludovic Orban, despre scandalul stenogramelor din biroul lui Drula: Singurul lucru ciudat este ca au aparut intr-o publicatie

Presedintele PNL Ludovic Orban a comentat vineri, 2 iunie, cazul stenogramelor interceptate in biroul ministrului Transporturilor Caralin Drula, in care doi liberali incearca sa-l convinga pe ministru sa mentina niste omaeni in functii.

Orban a explicat ca i se pare ciudat ca stenogramele respective au ajuns in presa si sustine ca dosarul nu-i vizeaza pe colegii liberali.

"Sub nicio forma. Deocamdata, este un dosar care nu-i vizeaza pe colegii mei. Nu stiu cum de s-a intamplat sa fie pusi in aceeasi oala cu altii. In cazul de fata, singurul lucru ciudat mi s-a parut ca au aparut stenograme intr-o publicatie in care zic de stenogramele dintr-un dosar DNA. Cum stenogramele dintr-un dosar DNA ajung asa in publicatii? Mi s-a parut ciudat ca este pusa laolalta o chestiune care vizeaza interventia unor oameni de afaceri cu discutii care au fost facute intre ministrul Drula si doi colegi de-ai mei. Directorul Agentiei de Salvare a Vietilor pe Mare a fost in functie, nu l-a deranjat nimeni, si-a putut desfasura activitatea fara niciun fel de presiune. In ceea ce priveste mentinerea directorului AFDJ, chiar a fost un director care si-a facut treaba. Opinia mea este clara, noi am scris in programul de guvernare ca trebuie sa organizam procedura de selectare a administratorilor si managerilor pe baza OUG 109 privind managementul corporativ. Asta trebuie sa faca toti ministrii care au companii in subordine. In ceea ce priveste interimatele pana la care sunt numiti, trebuie sa se analizeze", a explicat Ludovic Orban inainte de a participa, vineri, la conferinta de alegeri interne la filiala PNL Sector 5, chestionat daca il afecteaza intr-un anumit mod dosarul DNA in cazul lui Daniel Manole, in contextul in care au aparut stenograme cu lideri ai PNL..

Liderul liberalilor a mai spus ca numirile in timpul mandatului sau de premier au fost facute in conformitate cu legea, dupa criterii de performanta, de profesionalism si de abilitatea de a conduce o institutie.

"Cand a inceput urmarirea penala sau a fost trimis in judecata un coleg de-al meu, decizia luata a fost de suspendare pana la judecata", a completat Ludovic Orban.

Senatorul PNL George Stanga si presedintele Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, au fost inregistrati de procurorii DNA chiar in biroul ministrului Transporturilor in timp ce ii cereau lui Catalin Drula, sa ii pastreze in functie pe sefii ARSVOM si Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati, dupa cum rezulta din propunerea de arestare preventiva transmisa de procurorii DNA Tribunalului Constanta, consultata de G4Media.ro.

Procurorii arata ca interventia celor doi liberali ar fi avut loc la rugamintea liderului PNL Constanta, Bogdan Hutuca, dar si pentru ca senatorul Stanga sa demonstreze ca are influenta politica si pentru a castiga astfel conducerea PNL Galati, potrivit sustinerilor lui Stanga si Iulian Dumitrescu.

Bogdan Hutuca, seful PNL Constanta, respinge orice legatura cuacest dosar. In acest caz, toti cei cinci inculpati, printre care si directorul ARSVOM, Daniel Manole, au fost plasati in arest la domiciliu pentru 30 de zile.