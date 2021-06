Ludovic Orban, despre scandalul facut de Diana Sosoaca in Parlament: Un personaj sinistru care nu intelege unde se afla

Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a comentat miercuri, 30 iunie, scandalurile provocate ieri de senatoarea Diana Sosoaca in timpul motiunii de cenzura. Cu toate astea, Orban a refuzat sa raspunda la reprosurile premierului Florin Citu care a afirmat ca Orban nu a reactionat la afirmatiile scandaloase ale lui Sosoaca.

Orban a fost intrebat miercuri, despre afirmatia premierului Florin Citu care a declarat ca s-a intristat cand a vazut ca presedintele Camerei Deputatilor nu a avut nicio reactie atunci cand senatorul Diana Sosoaca a afirmat in plenul Parlamentului ca daca ii da doua, trei minute il scapa de Citu.

Ads

"Refuz sa mai dialoghez, sa comentez declaratiile colegului meu Florin Citu. Stiti ce s-a intamplat acolo. Am apelat la chestori, stiti ce a patit un chestor. (...) Astept sesizari din partea celor care au fost pur si simplu agresati de nici nu pot sa-i spun aceasta doamna senator, acest personaj sinistru care nu intelege unde se afla", a afirmat presedintele Camerei Deputatilor.

Intrebat daca se impun sanctiuni in acest caz, el a raspuns: "In masura in care vor exista sesizari in acest sens evident Parlamentul va lua decizia. (...) Modificam regulamentul daca este necesar pentru a putea sa nu mai permitem astfel de comportamente care contravin total bunul simt, civilizatiei si mai ales la ceea ce reprezinta Parlamentul. (...) Se termina sesiunea parlamentara, e vacanta parlamentara, din toamna vom aborda acest lucru". "In Parlamentul Romaniei eu am vazut ceva ce m-a intristat si m-a deranjat. A vazut cum un senator independent a cerut doua minute ca sa-l scape pe presedintele PNL de Citu. Ce m-a deranjat si m-a intristat este ca nu a existat nicio reactie din partea prsedintelui Orban la aceasta declaratie", a declarat marti Florin Citu.

Senatoarea Diana Sosoaca a afirmat marti ca ar avea nevoie de 2-3 minute pentru a-l scapa pe Ludovic Orban de Florin Citu.

"Voiam sa ii spun domnului Orban ca, daca imi acorda 2 - 3 minute, il ajut sa scape de domnul Citu. Am auzit aici de o dictatura care va dura cel putin 10 ani. Eu vreau sa il parafrazez pe Caragiale - Ai uitat, Nauca, ca e senator Sosoaca, ai uitat Naica de senator Sosoaca si o sa iti trag o revolutie de o sa ma pomenesti.