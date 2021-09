Ludovic Orban cere ca ”joaca de-a politica să se termine”. Încă speră la o coaliție de guvernare formată din PNL, USR-PLUS și UDMR

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marţi că la ora actuală este vital să se ajungă la o soluţie clară de a pune capăt crizei, menţionând că "joaca de-a politica trebuie să se termine", iar singura coaliţie decentă, onorabilă, care poate să asigure o guvernare în beneficiul României este cea formată din PNL, USR PLUS şi UDMR, cu sprijinul minorităţilor naţionale.

Alături de mai mulţi parlamentari şi aleşi liberali care şi-au exprimat susţinerea sa pentru candidatura la şefia PNL, la Congresul din 25 septembrie, Orban a transmis că "cine poartă răspunderi pentru grava criză în care a fost aruncată România trebuie să îşi asume şi să acţioneze în consecinţă".

Ads

"Cu mare greutate am reuşit să negociem un acord de coaliţie, care a dus la formarea unui guvern al forţelor de centru-dreapta, care a obţinut votul de încredere cu o majoritate confortabilă pentru un program de guvernare. Din păcate, pe 1 septembrie, ca urmare a unor decizii unilaterale, am intrat într-o criză politică care afectează grav România. (...) Nu ne putem permite să ne jucăm cu soarta României.

La ora actuală, pentru noi este vital ca într-un termen cât mai scurt, prin participarea tuturor actorilor politici şi instituţionali, să se ajungă la o soluţie clară de a pune capăt crizei. Poziţia noastră categorică este că singura coaliţie decentă, onorabilă, care poate să asigure o guvernare în beneficiul României este coaliţia care s-a format după alegerile parlamentare, o coaliţie între Partidul Naţional Liberal, USR PLUS, UDMR, cu sprijinul grupului minorităţilor", a afirmat Orban.

El a susţinut că fără o majoritate parlamentară nu poate fi adoptată nicio lege şi nu poate fi implementată nicio reformă, neavând nici capacitatea de a conferi stabilitate şi sustenabilitate politicilor publice de la nivel guvernamental.

Liderul liberal a adăugat că are convingerea că, după 25 septembrie, PNL are deplina capacitate de a pune punct acestei crize şi de a reconstrui coaliţia.

"Joaca de-a politica trebuie să se termine. Cine seamănă vânt culege furtună. Cine poartă răspunderi pentru grava criză în care a fost aruncată România trebuie să îşi asume răspunderile şi să acţioneze în consecinţă. În ce ne priveşte pe noi, liberali adevăraţi, liberali care au muncit în toate campaniile Partidului Naţional Liberal, am construit timp de patru ani de zile un partid serios, responsabil, care atunci când ajunge la guvernare să aibă capacitatea să guverneze România, în beneficiul românilor, suntem la dispoziţia românilor şi după 25 septembrie am convingerea că PNL are deplina capacitate de a pune punct acestei crize, de a reconstrui coaliţia, de a recâştiga încrederea cetăţenilor în guvern şi de a asigura o guvernare performantă pentru dezvoltarea şi modernizarea României", a mai declarat Orban.

Ads

Susţinătorii lui Ludovic Orban la preşedinţia PNL au lansat un apel, marţi, pentru soluţionarea crizei politice şi guvernamentale, în care îşi exprimă deplina convingere că actualul preşedinte liberal este cel care poate reface majoritatea parlamentară.

"Apreciem că Ludovic Orban, în calitate de preşedinte ales al PNL pentru un nou mandat, este singura persoană capabilă să ofere soluţiile potrivite pentru depăşirea actualei crize cu care se confruntă România. Preşedintele Partidului Naţional Liberal este cel îndreptăţit să asigure conducerea Guvernului în calitate de prim-ministru.

Pledăm răspicat pentru refacerea unităţii Partidului Naţional Liberal şi suntem pe deplin conştienţi că singurul care poate garanta coeziunea partidului este Ludovic Orban", au transmis cei 69 de deputaţi, senatori, primari, viceprimari şi membri ai PNL, semnatari ai apelului.

Ads