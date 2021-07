Liderul liberalilor Ludovic Orban, a afirmat ca nu PSD a invins PNL la alegerile parlamentare, ci pandemia a facut-o, acestea fiind organizate in varful pandemiei atunci cand erau inregistrate peste 10.000 de cazuri pe zi.

"Nu PSD ne-a invins, ne-a invins pandemia. Alegerile parlamentare s-au desfasurat pe varful pandemiei cu peste 10.000 de cazuri pe zi. Alegerile parlamentare au fost afectate de incendiul de la Piatra Neamt, care a provocat o emotie publica extraordinara la nivel national. Si daca nu eram noi echipa care sa avem reactia cea mai potrivita, cea mai rapida impreuna cu domnul ministru Tataru probabil PNL ar fi suferit si mai mult de pe urma acestei drame care s-a intamplat la Piatra Neamt", a declarat Orban, sambata, la conferinta judeteana de alegerile de la Neamt.

Orban a precizat ca nu isi trece in contul sau nicio victorie a PNL.

"Vad ca se numara victoriile. De nu e problema de victorii, se trec in cont niste victorii. Eu nu trec in contul meu nicio victorie. Dragi colegi, suntem in faza alegerilor la nivel judetean. Aici victoria este victoria unui candidat, a unor candidati, a unor echipe, iar alegerea dumneavoastra trebuie sa fie garantia victoriei PNL in viitoarele alegerile", a explicat liderul liberal.

Orban a afirmat ca a fost garantul unitatii PNL.

"Sunt mai multe moduri de a conduce. Un mod este de a conduce prin frica, amenintand, si alt mod este de a conduce democratic, prin consultare. Eu am fost garantul unitatii PNL pe toata perioada cand am condus PNL. Aduceti-va aminte la congres ca eu nu am ocupat toate pozitiile de conducere cu echipa mea, am permis unor colegi din echipa care a concurat impotriva mea sa fie alesi pe functii de conducere. Contracandidatul meu, Cristian Busoi, imediat ce s-a eliberat un post de vicepresedinte l-am sustinut sa intre in echipa PNL. Unitatea a fost pentru mine vitala, esentiala pentru reusita noastra", a explicat Ludovic Orban.

El a mai precizat ca nu a transat congresul, ci motiunea de cenzura si alegerile locale partiale.

"Eu nu am transat congresul, cei care urmeaza sa decida conducerea PNL la toate nivele sunt membri PNL, doar dumneavoastra puteti sa luati deciziile. Sigur ca am transat ceva. Am transat PSD-ul la motiunea de cenzura, care nu a fost in stare sa adune niciun vot in plus fata de voturile cu care a depus motiunea de cenzura. Am mai transat ceva, alegerile locale partiale, pe care le-a castigat PNL cu un procent de 40.5%, castigand cinci fiefuri PSD", a explicat Orban.

In finalul conferintei de presa Orban a povestit despre fotbalistul Cristiano Ronaldo, lasand impresia ca face o comparatie in el si acesta. Orban a amintit ca Ronaldo a jucat la Real Madrid cu care a castigat trei Ligi ale Campionilor, dupa care clubul a renuntat la el, iar de atunci formatia din capitala Spaniei nu s-a mai impus in cea mai importanta competitie intercluburi si a avut si probleme in campionat.

Contracandidatul sau la sefia PNL, Florin Citu, a declarat sambata ca isi doreste ca PNL sa devina cel mai mare partid din tara.

