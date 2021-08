Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis, după ce premierul Florn Cîțu a declarat că "presupune" că avea informaţiile în legătură cu arestarea sa pentru conducere sub influenţa alcoolului, că nu a știut despre dosarele din trecutul lui Cîţu nici în urma discuţiilor personale, nici în urma verificărilor care se fac în cadrul procedurilor legale la numirea unor persoane în funcţii publice.

Orban îl acuză pe Cîţu de aroganţă şi consideră că premierul trebuie să spună dacă este adevărat că a cheltuit banii de pe card şi dacă a înapoiat sumele cheltuite.

"Nu am avut niciun fel de informaţii legate de problemele care au apărut în spaţiul public săptămâna trecută. Nici în discuţiile personale care le-am avut cu domnul prim ministru, nici în procedurile legale de verificare pe care le-am derulat în poziţiile pe care le-am avut nu am primit aceste informaţii”, a declarat Ludovic Orban, luni seară, într-o emisiune la Realitatea PLUS.



Orban a menţionat că, în calitate de prim ministru, a avut şi discuţii "individuale" cu fiecare ministru, legate de "episoade care pot să genereze o vulnerabilitate" în trecutul acestora, dar a arătat şi că a apelat la procedurile legale de verificare atunci când conducea Executivul. "Florin Cîţu fusese verificat pentru că el a fost ministrul Finanţelor şi în Guvernul din 4 noiembrie, şi în guvernul ulterior”, a adăugat Orban.

"Eu vă spun foarte limpede ceea ce am spus public: nu am avut nicio informaţie nici de la Florin Cîţu, nici de la altcineva despre aceste două episoade din viaţa lui Florin Cîţu. I-am cerut să-şi ceară scuze. Poate lumea ar putea să înţeleagă că în urmă cu 20 de ani s-a întâmplat un astfel de episod în viaţa unui om. Sigur, nu era tânăr, nu era de 18 ani, de 20 de ani, avea 28 sau 29 de ani, era la studii doctorale, nu era vremea studenţiei. Dar, mă rog, s-a întâmplat! Există momente când se poate întâmpla, în viaţa unui om, aşa ceva. Ceea ce a deranjat cel mai mult este unu: că a omis să informeze opinia publică – când ajungi în astfel de funcţii (...) nu ai voie ca în discuţiile cu partenerul tău, cu preşedintele, sau cu preşedintele Iohannis care poartă răspunderea pe nominalizarea premierului. (..) Şi al doilea stilul ăsta evaziv, chiar arogant de a răspunde la nişte întrebări, era mult mai simplu dacă îşi cerea scuze. (..)



Şi la asta cu creditul, el trebuie să răspundă la întrebarea: dom-le, este adevărat ce scrie acolo, că tu ai cheltuit de pe card suma cutare? Şi întrebarea care trebuie să i se pună este: ai plătit banii înapoi sau nu ai plătit banii înapoi? Nu că judecătorul nu a judecat speţa din cauza faptului că firma de recuperare...”, a mai declarat Orban.

Premierul Florin Cîţu a susţinut că liderul PNL ar fi fost informat de către un coleg de partid cu privire la arestarea sa, timp de două zile, în urmă cu 21 de ani, în SUA.

"În ceea ce-l priveşte pe domnul Ludovic Orban, un coleg mi-a spus că acum câteva luni de zile i-a arătat această hârtie şi spunând că o are... deci presupun că avea această informaţie”, a afirmat, sâmbătă după-amiază, premierul Cîţu.

