Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a anunţat că 18 membri ai Birourilor Permante Reunite au fost prezenţi la şedinţa pe tema moţiunii de cenzură, din care 9 au votat "pentru", 7 "împotrivă" şi 2 parlamentari au fost prezenţi şi nu au votat: Ovidiu Ganţ şi el. "Propunerea nu a fost adoptată", a punctat Orban. El a explicat de ce nu a votat. "Nu voi putea niciodată să votez, chiar dacă am un interes politic de moment, o propunere care iese din cadrul constituţional", a susţinut el.

"Rezultatul votului e următorul: au fost 18 membri ai Birourilor Permante prezenţi, «pentru» au votat 9 membri, 7 «împotrivă» şi 2 parlamentari au fost prezenţi şi nu au votat: Ovidiu Ganţ şi eu. Propunerea nu a fost adoptată. Se ştie că votul în Parlament, se adoptă o propunere, o lege cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. Nu s-a întrunit majoritatea celor prezenţi. Propunerea nu a trecut. După ce nu a fost adoptată propunerea alţi colegi din PNL au plecat din sala de şedinţă, am rămas fără cvorum şi nu am discutat punctul 3, prezentarea în Birourile permanente reunite a moţiunii de cenzură", a afirmat Orban.

El a dat explicaţii legate de votul său.

"Conform Constituţiei şi Regulamentului, e clară procedura privind moţiunea de cenzură. Nu pot accepta o propunere care nu are o bază constituţională şi legală, care propune o verificare de două săptămâni prin verificări efectuate de Comisia de statut care nu are nicio competenţă de verificare a validităţii semnăturilor", a declarat Orban.

El a adăugat că liderul grupurilor parlamentare care au depus moţiunea au afirmat că acolo unde semnături au fost scanate există semnătura olografă pentru fiecare dintre parlamentarii care au semnat moţiunea.

"A existat o propunere formulată de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Cristina Prună (...) care a arătat clar că Birourile Permanente Reunite dacă considerau că există dubii privind validitatea semnăturilor, aceste dubii puteau fi înlăturate fără niciun fel de problemă. Prună a propus ca parlamentarii care au semnat să confirme faptul că au semnat moţiunea. Se putea verifica într-o oră dacă există numărul minim de semnături necesare pentru o moţiune de cenzură constituţională. Nici acest lucru nu a fost luat în seamă", a completat Orban.

El a susţinut că nu putea fi de acord să voteze o procedură care nu are o bază constituiţională şi care încalcă Constituţia şi regulamentul.

"Semnarea unei moţiuni e un act de voinţă individuală. Doar persoana care a semnat poate contesta validiatatea semnăturii sau o poate retrage. (...) Niciunul din semnatari nu a anunţat că îşi retrage semnătura. Constituţia, legea, regulamentul este foarte clar, majoritarea conjuncturală sau parlamentară nu are dreptul să cenzureze depunerea unei moţiuni de cenzură şi nici să încalce termenele constituţionale şi regulamentare. Deşi ar fi trebuit să votez împotriva propunerii, nu am votat împotrivă şi am preferat să fiu prezent şi să nu votez dintr-un considerent politic: sunt preşedinte Camerei Deputaţilor, am ajuns susţinut de PNL şi nu am putut vota împotriva unei propuneri formualte de liderului de grup de la Senat, colegul meu de partid.

Eu sunt Ludovic Orban şi pentru mine un interes politic de moment nu mă poate determina să mă situez în afara Constituţiei şi în afara legilor ţării. Parlamentul reprezintă fiecare cetăţean, trebuie să fie un model de respectare a Constituţiei şi a legilor. Nu voi putea niciodată să votez, chiar dacă am un interes politic de moment, o propunere care iese din cadrul constituţional şi care are darul de a pune sub semnul întrebării dreptul oricărui parlamentar (...) de a putea cenzura activitatea Guvernului", a arătat el.

Alina Gorghiu: Regret că domnul Orban ţine trena USR-AUR



Senatorul PNL Alina Gorghiu afirmă, după votul din Birourile Permanente reunite pe tema solicitării PNL de verificare a semnăturilor de pe moţiunea de cenzură USR PLUS-AUR, că solicitarea trebuie analizată de Comisia de statut, exprimându-şi regretul că Ludovic Orban ”ţine trena USR-AUR”, prin abţinerea de la vot.

”Noi considerăm că votul de 9-7 înseamnă că solicitarea trebuie analizată de Comisia de statut. Regret că domnul Orban ţine trena USR-AUR, prin abţinerea de la vot. Girează semnături false sau scanate, lucru care arată un demers politic neserios. Dacă nu se va trimite la Comisia de regulament solicitarea, PNL, în primul BPR, va repune în discuţie cererea”, a declarat senatorul PNL Alin Gorghiu.

Şedinţa Birourilor Permanente ale celor două Camere pe tema moţiunii de cenzură se reia, neexistând cvorum la votul privind solicitarea PNL de verificare a semnăturilor de susţinere a moţiunii de cenzură USR PLUS-AUR. Informaţii iniţiale indicau că solicitarea PNL a fost aporbată cu 9 voturi la 7. PSD a părăsit şedinţa, iar Ludovic Orban a anunţat că nu participă la votul privind solicitarea PNL de verificare a semnăturilor de pe moţiune.

După ce PSD a părăsit şedinţa Birourilor Permanente reunite, din 26 de parlamentari au rămas 18. Solicitarea PNL de verificare a semnăturilor a întrunit 9 voturi ”pentru” şi 7 ”împotrivă”. Două persoane, Ludovic Orban şi Ovidiu Ganţ, au fost prezente, dar nu au votat.





George Simion: Nici măcar moţiuni de cenzură nu avem voie să depunem



Co-preşedintele AUR George Simion a declarat luni, după tergiversarea aprobării calendarului dezbaterii moţiunii de cenzură iniţiate împreună cu USR PLUS, că nici moţiuni de cenzură nu au voie să depună deoarece este “coaliţie monstruoasă” la conducerea ţării, fiind reprezentată de peste trei sferturi din Parlament.



“Ce să le spunem românilor care ne-au trimis în Parlament, că nici măcar moţiuni de cenzură nu avem voie să depunem pentru că este coaliţie monstruoasă la conducerea României în momentul ăsta reprezentată de peste trei sferturi din Parlament şi în momentul când are nevoie Palatul Cotroceni….”, a declarat luni, George Simion.

El a precizat că moţiunea va fi amânată până când ajunge Florin Cîţu preşedintele PNL.

Liderul AUR a precizat că PSD are de dat explicaţii pentru părăsirea sălii la şedinţa Birourilor Permanente pe tema moţiunii de cenzură.

“Orice am depune este blocat de către monstruoasa coaliţie care conduce România. Au de dat explicaţii serioase domnii de la PSD pentru părăsirea sălii şi noi o să stăm calmi pentru că suntem partidul care arată acest blat întregii ţări”, a mai afirmat George Simion.