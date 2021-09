Ludovic Orban ia partea USR PLUS în scandalul dintre Florin Roman și Anca Dragu: „Chiar am spus la un moment dat că ea va conduce plenul”

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, ia apărarea USR PLUS în scadalul dintre Florin Roman și Anca Dragu care a avut loc în plenul Parlamentului de joi, 9 septembrie. „Eu chiar am spus la un moment dat, în timpul şedinţei, că ea (n.red.: Anca Dracu) va conduce şi plenul”, relatează Orban. Florin Roman este un apropiat al taberei Cîțu care, potrivit unor surse politice, și-ar dori șefia Camerei Deputaților, în locul lui Orban.

Prezent vineri, la Ploieşti, unde şi-a prezentat moţiunea cu care va candida pentru încă un mandat la şefia PNL, Ludovic Orban a comentat situaţia creată joi după-amiază, în Parlament, unde vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Roman a fost împiedicat să conducă şedinţa în care s-a citit moţiunea de cenzură înaintată de USR-PLUS şi AUR.

"În general nu îmi plac astfel de situaţii, eu sunt un om civilizat, un om care respectă legile, un om care respectă toate prevederile constituţionale, legale, regulamentare sau încearcă să le respecte şi căruia nu îi plac, practic, scene care să nu aibă legătură cu buna cuviinţă şi cu regulile pe care trebui să le respectăm cu toţii”, a afirmat Ludovic Orban, răspunzând unei întrebări.

De asemenea, întrebat cine ar fi trebuit să conducă acea şedinţă, preşedintele Camerei Deputaţilor a afirmat că încă de la şedinţa Birourilor Permanente Reunite, la care a fost prezent şi Florin Roman, el a spus că preşedintele Senatului va conduce şedinţa de plen.

"Şedinţa de Birouri Permanente Reunite a fost condusă de Anca Dragu şi eu chiar am spus la un moment dat, în timpul şedinţei, că ea va conduce şi plenul. Recunosc că nu am comunicat direct cu domnul vicepreşedinte Roman când i-am delegat competenţele de preşedinte al Camerei, dar domnul Roman, ca vicepreşedinte, a fost la şedinţă. Am înţeles că de aici a fost o neînţelegere, dar faptul că Anca Dragu a condus şedinţa de Birourilor Permanente Reunite şi faptul că eu am spus că ea va conduce şi plenul în mod normal cam erau suficiente ca să fie Anca Dragu cea care conduce plenul”, a adăugat Ludovic Orban.

El a explicat că nu a participat la şedinţa de plen pentru că are un program încărcat.

Şedinţa celor două camere ale Parlamentului pentru citirea moţiunii de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR a început cu scandal. Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Roman (PNL), căruia preşedintele Camerei Ludovic Orban i-a delegat atribuţiile, nu a fost lăsat să conducă şedinţa, fiind determinat să plece de la tribună de parlamentarii AUR. Şedinţa de plen a fost condusă de preşedintele Senatului, Anca Dragu. Propunerea lui Ionuţ Moşteanu (USR PLUS) de a include pe ordinea de zi calendarul moţiunii nu a trecut. George Simion (AUR) a cerut convocarea unei şedinţe

„Președintele Senatului trebuie să conducă această ședință. Lăsați-o pe doamna Dragu să conducă această ședință. Să începem ședința regulamentar”, a declarat Ionuț Moșteanu la începutul ședinței de plen.

După ce Florin Roman a dat semne că refuză, mai mulți parlamentari l-au înconjurat pe liberal și l-au ridicat la propriu de pe scaun.

Premierul Florin Cîțu, dar mai ales locotenenții săi Alina Gorghiu și Florin Roman vor să-l schimbe rapid pe Ludovic Orban din funcția de președinte al Camerei Deputaților, pe motiv că a convocat ședința de plen pentru citirea moțiunii de cenzură, susțin surse politice pentru ziare.com. Problema e liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, care nu face parte din #echipacastigatoare, deci încurcă planul.