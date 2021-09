Ludovic Orban nu participă la convocarea Biroului Național Politic al PNL: ”Nu știam de ea, nu am fost informat”

Ludovic Orban, liderul PNL, a anunțat joi, 2 septembrie, ce decizie va lua partidul pe care îl conduce, în contextul în care coaliția de guvernare se zdruncină după ce premierul Cîțu l-a demis în urmă cu o zi pe Stelian Ion, ministrul Justiției.

Orban a spus că nu va participa la convocarea Biroului Național Politic al PNL, stabilită pentru joi, 2 septembrie, la ora 11:00, deoarece nu a fost informat în legătură cu adunarea. În plus, a spus că nu se opune inițiativei, dar că vrea să discute înainte cu premierul Cîțu.

”Astăzi, fără să fiu informat, colegi de ai mai au convocat biroul PNL. Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat, nu am putut să verific condițiile de convocare. Îmi doresc această convocare, dar vreau să participe toți colegii și să am o discuție cu premierul Cîțu și cu toți actorii politici implicați în această criză politică”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a adăugat că a aflat de demiterea lui Stelian Ion cu două minute înainte ca Florin Cîțu să iasă la declarații, printr-un SMS.

”Am primit un SMS la 21:28, cu două minute înainte de declarații. Premierul susține că m-a sunat, n-am primit niciun apel de la el”, a spus Ludovic Orban

Principalele declarații ale lui Ludovic Orban:

- În 6 decembrie românii și-au exprimat votul cu speranța ca România să fie guvernată mai bine, să se ducă într-o direcție corectă, să se realizeze marile reforme necesare, proiectele de infrastructură, să crească calitatea vieții, să fie respectate drepturile cetățenilor.

- După alegeri, în urma unor negocieri complicate, am reușit formarea unei coaliții care să scape România din ghearele PSD, o coaliție formată din PNL, USR-PLUS și UDMR, cu sprijinul grupului minorităților naționale.

- Ne-am angajat la 4 ani de pace politică, de muncă în folosul oamenilor, la o guvernare competentă, performantă, care să ducă la creșterea calității vieții și la îmbunătățirea condițiilor de viață ale românilor.

- Astăzi suntem într-o situație politică din care nu are nimeni de câștigat. Nici premierul Cîțu, nici USR-PLUS și nicio altă formațiune politică din coaliție.

- Ca președinte al PNL, sunt în primul rând un garant al unității PNL, dar în același timp obiectivul meu este de a garanta funcționarea coaliției care a format majoritatea parlamentară.

- Nu putem guverna fără ca fiecare dintre formațiunile politice care au semnat acordul de coaliție să susțină programul de guvernare. Orice plecare a unei formațiuni din coaliție poate duce la pierderea majorității parlamentare și la aducerea guvernului și României la cheremul PSD.

- Fac un apel apăsat în primul rând către premierul Cîțu și către toți colegii din PNL să înțeleagă gravitatea momentului. Guvernarea presupune maturitate, elichibru, dialog, respect față de partenerii de guvernare, dar în primul rând responsabilitate față de cetățean. Nu putem, din motive conjuncturale, să aruncăm în aer unitatea coaliției.

- Fac apel și către colegii din USR PLUS să înțeleagă că nu este o soluție să pună presiune asupra guvernului din care fac parte și să spună că s-ar putea alia cu PSD.

- Astăzi, fără să fiu informat, colegi de ai mai au convocat biroul PNL. Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat, nu am putut să verific condițiile de convocare. Îmi doresc această convocare, dar vreau să participe toți colegii și să am o discuție cu premierul Cîțu și cu toți actorii politici implicați în această criză politică.