Ludovic Orban spune că președintele Klaus Iohannis a vrut înlocuirea sa. „Eu am spus că o să le pară rău lor”

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat duminică, 1 septembrie, că nu doar o parte dintre membrii PNL, ci şi preşedintele Klaus Iohannis doresc înlocuirea sa din fruntea Partidului Naţional Liberal.

În ceea ce îi priveşte pe unii dintre liderii cu notorietate din PNL care au optat pentru Florin Cîţu, Orban afirmă: „Eu am spus că o să le pară rău lor, nu mie pentru faptul că ei au preferat să meargă în altă echipă”.

Întrebat duminică, într-o emisiune la B1 Tv, dacă crede că înlocuirea sa din fruntea PNL a fost planul partidului sau cel al preşedintelui Klaus Iohannis, liderul liberal a răspuns: „Şi, şi”.



El a catalogat colaborarea pe care a avut-o cu preşedintele Klaus Iohannis drept una „exemplară” şi a menţionat că după ce va fi reales în fruntea PNL va continua parteneriatul cu preşedintele României.

Întrebat dacă crede că preşedintele ar folosi pârghiile pe care le are pentru a influenţa alegerile interne din PNL, Ludovic Orban a răspuns: „Eu vreau să cred că nu a făcut lucrul ăsta şi sper să nu fi făcut lucrul ăsta”.

De asemenea, întrebat când s-a văzut ultima oară cu preşedintele, Orban a răspuns că nu are obiceiul de a da informaţii despre discuţiile sale private, subliniind însă că se află „în comunicare” cu preşedintele Klaus Iohannis. Orban a reafirmat că PNL nu are nicio datorie faţă de Klaus Iohannis şi, întrebat dacă el personal are vreo datorie faţă de preşedinte, Ludovic Orban a răspuns negativ. Orban a explicat că nu are obligaţii faţă de preşedintele Iohannis pentru desemnarea sa ca premier, el susţinând că a fost „nominalizat având în spate capacitatea de a forma Guvernul”.

El a ţinut să precizeze că nu este sigur că şi-ar fi dorit ca în continuare să facă parte din conducerea partidului unii dintre liderii liberali care astăzi sunt de partea lui Florin Cîţu.

„Nu totdeauna vizibilitatea înseamnă şi încredere şi nu este sigur că pe unii dintre ei mi i-aş fi dorit în continuare să facă parte din echipa de conducere a Partidului Naţional Liberal pentru că la un moment dat, dacă vezi că un om nu beneficiază de încredere, nu are competenţa în exercitarea domeniului în care şi-a desfăşurat activitatea, normal că îţi cauţi parteneri mai bine pregătiţi. (...) În privinţa existenţei altei opţiuni pentru unii care au fost în Biroul Executiv, este dreptul fiecărui membru să aibă alte opţiuni, dar eu am spus că o să le pară rău lor, nu mie pentru faptul că ei au preferat să meargă în altă echipă”, a mai declarat Orban.

Ludovic Orban a ţinut să adauge că „miniştrii nu ar fi avut voie să se ducă în echipa premierului”

„Preşedintele Partidului Naţional Liberal trebuie ales de membrii Partidului Naţional Liberal, pentru că preşedintele nu trebuie să fie dator pentru alegerea ca preşedinte decât membrilor Partidului Naţional Liberal, pentru ca să existe garanţia că el va acţiona în interesul Partidului Naţional Liberal şi conformitate cu voinţa membrilor PNL”, a mai declarat Ludovic Orban.

