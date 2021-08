Orban, despre cum a ajuns Florin Cîțu ministrul Finanțelor: ”Nu a fost prima mea opțiune. Nu a fost nici preferatul lui Klaus Iohannis”

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seară,16 august, că Florin Cîțu nu a fost prima lui opțiune pentru Ministerul Finanțelor, când era șeful Guvernului.

Lideul liberalilor a mai declarat că prima opțiune pentru minister l-a refuzat, apoi i-a propus lui Florin Cîțu.

”Florin Cîțu nu a fost prima mea opțiune pentru Ministerul Finanțelor. Prima opțiune m-a refuzat. Am colaborat bine cu Florin Cîțu ca ministru al Finanțelor. Cel mai important ministru pentru un premier este cel al Finanțelor. În calitate de premier am colaborat foarte bine cu ministrul de Finanțe Cîțu”, a declarat Ludovic Orban la Realitatea TV.

Orban a precizat că actualul premier nu a fost preferatul său pentru funcția de ministru de Finanțe și nici a președintelui Klaus Iohannis.

”Nu am avut niciun fel de informații legate de problemele apărute în spațiul public: nici în discuțiile personale, nici în procedurile legale.

Domnul Cîțu s-a înscris în octombrie 2016 și a fost pe listele de la Senat la alegerile din 2016 și pus pe listele de București de Alina Gorghiu, probabil de Isar. Eu nu eram președinte. Nu mai țin minte în 2016 ce a zis Organizația de București. Eu în 2016 m-am retras din viața politică, nu am candidat în 2016, ca urmare a unui dosar care mi-a fost instrumentat înainte de începerea efectivă a campaniei de locale, candidat fiind din partea PNL la funcția de primar general.

Florin Cîțu a fost verificat pentru că a fost ministru de Finanțe.

Nu Alina Gorghiu m-a convins să îl susțin pentru poziția de vicepreședinte al PNL pe Florin Cîțu, stați liniștit, nici domnul Isar, nici domnul Iohannis. A fost decizia mea.

Ca ministru de Finanțe am avut o altă primă preferință, am fost refuzat. M-am consultat cu președintele A României, am avut un short-list cu 3-4 nume. Nu a fost impus de președintele Iohannis ca ministru de Finanțe.

A fost mâna dreaptă a mea. Am colaborat foarte bine, în calitate de premier, cu el ministru de Finanțe.”, a spus Ludovic Orban la Realitatea PLUS.