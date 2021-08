Orban, dezvăluiri despre parcursul lui Florin Cîțu în PNL. Cine este fostul președinte al partidului care l-a susținut pe actualul premier

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, 16 august, că fostul președinte al partidului Alina Gorghiu a fost cea care l-a susţinut iniţial pe Florin Cîţu pentru o funcţie politică importantă.

Ludovic Orban a explicat, luni seară, într-o emisiune la Realitatea PLUS, că Florin Cîţu s-a înscris în partid în anul 2016, iar în acelaşi an a fost propusă candidatura sa pentru Senat, la propunerea Alinei Gorghiu, Orban subliniind că "probabil" Florin Cîţu a avut susţinerea soţului Alinei Gorghiu, Lucian Isar, care îi este prieten. Orban a menţionat că la acel moment nu conducea PNL, ci se retrăsese din viaţa politică, în urma dosarului deschis de DNA pe numele său şi în care a fost, ulterior, achitat.

"Ca să vă spun drept, mulţi alţi colegi de-ai mei întotdeauna au pus semne de întrebare în privinţa lui Florin Cîţu datorită prieteniei cu Isar, în special, şi implicit cu Alina Gorghiu. Dar, apropo de povestea aia cu atacul speculativ împotriva leului, şi aici eu am cerut un punct de vedere de la Banca Naţională şi de la Banca Naţională nu mi s-a confirmat chestiunii implicării lui Florin Cîţu în atacul speculativ asupra leului”, a adăugat Ludovic Orban.

Ulterior, Orban l-a susţinut pe Florin Cîţu pentru diverse funcţii, el explicând că "backgroundul economic” l-a convins şi "în niciun caz Alina Gorghiu şi nici domnul Isar", el arătând că a fost decizia sa de a-l coopta în echipa sa, în poziţia de vicepreşedinte pe domeniul economic în partid.

Ludovic Orban a mărturisit că Florin Cîţu nu a fost prima sa opţiune pentru Ministerul Finanţelor, dar că numele premierului s-a aflat pe o listă scurtă cu posibili titulari pentru acest portofoliu.

"Acolo am avut o altă primă preferinţă, am fost refuzat şi în formarea guvernului normal că m-am consultat cu preşedintele României. (...) Florin Cîţu nu a fost prima mea opţiune pentru ministrul Finanţelor, cel care a fost prima mea opţiunea m-a refuzat, aş prefera să nu-i dau numele", a declarat liderul liberal.

Ludovic Orban a menţionat că a colaborat foarte bine, în calitate de premier, cu Florin Cîţu ca ministru al Finanţelor Publice.

Orban a explicat şi episodul legat de prima nominalizare a lui Florin Cîţu pentru funcţia de prim ministru, atunci când acesta nu a acceptat să preia şefia Guvernului, el povestind că la acel moment PNL dorea declanşarea alegerilor anticipate.

"Normal că în logica declanşării alegerilor anticipate Florin a acceptat să fie candidat, dar ideea era ca Guvernul să fie respins. A fost o discuţie pe care am avut-o eu cu Florin Cîţu şi cu care a fost de acord şi preşedintele, evident. (...) Acuma, noi în alegerea pe care am făcut-o am ţinut cont şi de gradul de respingere care există în PSD, care încă păstra cel mai mare număr de parlamentari şi în evaluarea pe care am făcut-o la posibilii candidaţi la prim ministru care să pice la învestire să fie o persoană care să nu fie agreată de PSD", a explicat Orban.