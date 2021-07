Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, 1 iulie, ca la finalul mandatului de lider al liberalilor sta cu fruntea sus si ca in aptru ani cat a stat la sefia partidului a realizat lucruri la care nimeni nu s-ar fi asteptat.

"De la congresul din 2017 au trecut 4 ani. Au fost ani de reconstructie, au fost ani de munca, de pregatire, au fost ani de campanii grele derulate in conditii la care nimeni nu s-ar fi asteptat, in special campania pentru alegerile locale si campania pentru alegerile parlamentare. La final de mandat stau cu fruntea sus si pot sa va spun ca in 4 ani de zile am realizat lucruri la care nimeni nu s-ar fi asteptat. PNL este astazi principalul partid de guvernamant, PNL detine astazi 3 din 4 cele mai importante functii in stat", a spus Orban la conferinta de alegeri interne de la Organizatia PNL Sector 1.

El a adaugat ca PNL este un partid puternic, un partid care are capacitatea de a asigura o buna guvernare Romaniei si, mai ales, are capacitatea de a se pregati pentru anul 2024 sa castige toate bataliile electorale.

"Eu nu rostesc vorbe in vant cand va spun ca avem tot ce ne trebuie ca sa putem sa atingem aceste obiective, va spun pentru ca stiu, vreau si pot sa conduc partidul spre noi victorii, asa cum l-am condus si in cei 4 ani de cand mi-ati acordat increderea sa va fiu lider", a mai afirmat acesta.

PNL isi alege noua conducere la congresul care va avea loc in toamna.