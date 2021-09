Ludovic Orban: „Eu sunt o certitudine, în timp ce contracandidatul meu este, poate, cel mult o speranţă”. Explicație ironică pentru lipsa primarilor PNL

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminică, 5 septembrie, că este o certitudine şi că va fi ales pentru un nou mandat la preşedinţia PNL, în timp ce contracandidatul său, Florin Cîţu, este ”cel mult o speranţă”.

Despre lipsa primarilor din Sibiu la conferinţa de prezentare a moţiuni sale cu care candidează la Congresul PNL din 25 septembrie, Orban a menţionat că aceştia ”au fost la biserică”.

”Cele mai mari şanse. Încă de la începutul campaniei am avut prima şansă. Practic mi-am petrecut toată viaţa matură în PNL, sunt de peste 30 de ani în serviciul public, apăr ideile liberale, am fost alături de toţi colegii mei din ţară de-a lungul tuturor campaniilor electorale. Din momentul în care am fost ales preşedintele PNL am condus PNL spre victorie şi spre guvernare. Sunt un lider cunoscut şi recunoscut şi sunt convins că membrii PNL mă sprijină în marea lor majoritate mă sprijină la congres. Eu sunt o certitudine, în timp ce contracandidatul meu este, poate, cel mult o speranţă”, a afirmat Ludovic Orban, duminică la Sibiu.

Întrebat de ce doar şase primari au fost la şedinţa de duminică de la Sibiu unde şi-a prezentat moţiunea cu care candidează la preşedinţia PNL, pentru un nou mandat, din care unul a părăsit sala în timpul prezentării, Orban a declarat că este convins că mulţi primari au fost la biserică.

”Sunt convins că mulţi au fost la biserică, sunt convins că dacă au fost la biserică, Dumnezeu le va da gândul cel bun”, a conchis Orban.