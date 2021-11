Orban acuză tabăra Cîțu că încearcă să justifice o alianță cu PSD. Atac la șeful statului: „Iohannis dă ordine slugilor din PNL”

Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a lansat miercuri, 3 noiembrie, mai multe atacuri la adresa actualei conduceri a partidului, pe care o acuză că încearcă să justifice o alianță cu PSD. De asemenea, acesta a subliniat că, în prezent, singurul for statutar din partid este „Iohannis, care dă ordine slugilor”.



„Această criză politică e perpetuată de Klaus Iohannis și Florin Cîțu. În momentul în care a fost desemnat Ciucă am spus clar că e fără șanse să obțină susținere parlamentară. S-au pierdut două săptămâni. Ciucă a fost pus într-o situație penibilă în care a spus că va merge până la capăt apoi s-a retras când au înțeles că nu există șanse.

Consider că singura soluție normală, onorabilă, decentă de guvernare a României este refacerea coaliției de centru dreapta. Vreau să dezmint categoric speculațiile lansate în presă de manipulatori din echipa câștigătoare care încearcă să acrediteze ca scuză pentru conducerea PNL și pentru dorința celor mai mulți din PNL și Iohannis de a face guvern cu PSD faptul că nu se mai poate face guvern de centru dreapta din cauza parlamentarilor care s-au dezafiliat din grupul PNL”, a subliniat Ludovic Orban miercuri, la Parlament.

Orban a adus acuzații și pentru președintele Klaus Iohannis, pe care îl consideră principalul vinovat pentru perpetuarea crizei politice.

„Am purtat aseară discuții cu toți colegii mei care s-au retras sau se vor retrage. Decizia e clară. Nu vom vota un guvern PSD. Noi dorim să participăm la reconstrucția coaliției de centru dreapta. În momentul în care mi-am dat demisia am spus că trebuie îndeplinite trei condiții ca să nu mă despart de colegii mei, iar una era refacerea coaliției.

Respingem orice speculație care să creeze o falsă scuză pentru cei care spun că nu se poate reface coaliția.

De la congres până azi nu am fost sunat de niciun lider PNL. E absolut penibil ce s-a întâmplat aseară. Un partid care să nu decidă candidatul de premier și să spună că Iohannis trebuie să stabilească. Nu suntem atât de naivi să nu înțelegem că nu mai există un for statutar. Singurul for statutar e președintele Iohannis care dă ordine slugilor din PNL.”, a conchis Ludovic Orban.