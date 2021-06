Orban, despre relatia cu Klaus Iohannis: In 2014 mi-am retras candidatura la sefia PNL in favoarea lui, desi aveam de departe prima sansa

Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, 30 iunie, ca relatia dintre el si presedintele Klaus Iohannis a functionat "aproape fara cusur" si a amintit ca in 2014 s-a retras din cursa pentru sefia partidului in favoarea lui Iohannis, "desi aveam de departe prima sansa".

Orban a fost intrebat miercuri, ce a discutat marti seara cu apropiatii sai din PNL, mentionand ca a vorbit despre stratega pentru congres.

Intrebat ce strategie va aborda la alegerile interne, el a raspuns: "O campanie inteligenta, o campanie pozitiva, o campanie la firul ierbii, o campanie in care sa prezentam membrilor PNL si delegatilor care vor veni la congres perspectivele PNL, obiectivele echipei mele si mijloacele prin care urmarim sa atingem obiective. Sigur ca am stabilit foarte clar ca obiectivul nostru este sa mentinem PNL in primul rand, sa castigam alegerile prezidentiale, alegerile locale, alegerile parlamentare.

Am discutat de competitii, sunt competitii de maine, incep conferintele judetene si de sustinerea reciproca a candidatilor care sunt in echipa mea. Au fost prezenti reprezentanti din 38 de filiale judetene si de sector, sunt unii care nu au putut sa vina, fie presedinti, fie oameni care ma sustin", a declarat Orban.



Ludovic Orban a vorbit si despre relatia pe care o are cu presedintele Klaus Iohannis.

"Sunt presedintele PNL, in aceasta perioada am avut un parteneriat cu presedintele Romaniei care a functionat aproape fara cusur. Impreuna, in acest parteneriat, am facut lucruri extrem de importante pentru Romania, atat pe plan intern, cat si pe plan european si international si am o relatie cu presedintele Iohannis care poate fi evaluata de orice privitor, de orice cetatean prin prisma cooperarii pe care am avut-o, nu numai in cei patru ani", a explicat liderul PNL.



Orban a explicat apoi ca in 2014 s-a retras din cursa pentru sefia PNL in favoarea lui Iohannis.

"Putina lume stie, dar in 2014, dupa demisia lui Crin Antonescu de la sefia PNL in urma alegerilor europarlaramentare, mi-am anuntat candidatura la presedintia PNL si aveam de departe prima sansa. Domnul Iohannis a cerut derogare la Delegatia Permanenta pentru a candida. L-am intrebat daca vrea sa candideze la presedintia PNL, mi-am retras candidatura, explicand ca presedintele ales de PNL trebuie sa aiba principala calitate de a avea sanse sa castige prezidentialele. Stiam ca dl Iohannis e cel mai potrivit. Practic, eu m-am retras si l-am lasat sa candideze, si apoi l-am sustinut la sefia PNL, pentru ca dl Antonescu a revenit si a vrut sa candideze si el", a spus Ludovic Orban cand a fost intrebat de reporteri despre relatia cu presedintele.

El a adaugat apoi ca are o comunicare permanenta cu presedintele Romaniei.

"E o colaborare extrem de buna si asa va fi colaborarea si de acum inainte. (...) Sunt intr-o comunicare permanenta cu presedintele Romaniei", a mentionat Orban.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, intrebat daca e mai bine ca presedintele PNL sa fie premier sau invers, ca asa cum este acum situatia este foarte bine. "Asa a decis coalitia prin vot si premierul nu se stabileste prin vot de partid, ci prin vot in Parlament, ceea ce s-a si intamplat", a mai spus seful statului, parand sa contrazica punctul de vedere sustinut de Ludovic Orban in weekend.

Presedintele PNL Ludovic Orban a sustinut ca "cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier".

Afirmatia a fost facuta duminica, intr-o conferinta de presa, ca replica la explicatia unui senator liberal care a argumentat ca il sustine pe Florin Citu pentru sefia PNL pe considerentul ca "primul ministru, asa cum este in toate democratiile consolidate, trebuie sa fie si presedintele partidului".