Deputatul Florin Roman îl atacă pe Ludovic Orban: ”Trebuia să clarifice accidentul soldat cu rănirea unei fete minore în fața Palatului Cotroceni”

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, îi reproșează lui Ludovic Orban, în cadrul unui interviu la TVR, că a făcut dosare mai multor politicieni din PNL. Roman este unui dintre liderii liberali aflați în conflict deschis cu Orban după ce nu a prins nicio funcție de ministru în Guvernul PNL-USR-UDMR.

„Atacul la persoană declanșat asupra lui Cîțu a venit de la Orban, a încercat un șantaj politic la premier. Știa și se laudă printre apropiați. Orban e un lider de modă veche, el știe că o competiție se mai câștigă în România și cu dosar cu șină. Și el a fabricat dosare cu șină multor lideri PNL. Eu cred că dacă Orban era corect trebuia să își clarifice problema domniei sale, încă neclarificată, despre accidentul soldat cu rănirea unei fete minore în urmă cu câțiva ani în față Palatului Cotroceni, trebuia să își clarifice răsturnarea cu automobilul când se îndrepta spre Vrancea.

Eu cred că dl Orban nu este in măsură să ridice astfel de probleme pentru că istoria recentă a domniei sale…. Poate lămurește și episodul cu telefoanele date cu o seară înainte de candidatura dlui Cîțu, când dl Orban telefonic și-a permis să adreseze niște mesaje subliminale destul de periculoase unor colegi. A sunat niște colegi, probabil că era mai obosit la ora respectivă, poate o să ne lămurească ce a fost cu acele telefoane. Și-a permis să critice in termeni foarte duri niște colegi că au avut altă opțiune decât Orban. În seară respectivă a sunat mai mulți colegi miniștri”, a declarat Florin Roman, marți, la TVR 1.

Săptămâna trecută, parlamentarul liberal a susținut că de aceeaşi faptă au fost acuzaţi şi chiar condamnaţi mai mulţi oameni politici americani, senatori şi congresmani, printre care şi George W. Bush, şi îl acuză voalat pe Ludovic Orban că ar fi în spatele „scurgerii” informaţiei despre trecutul premierului Florin Cîţu.

”Nu am nici cel mai mic dubiu in privința sursei scandalului Florin Cîţu! Și nici a momentului ales de Ludovic Orban și al echipei lui! Înainte de acceptarea moțiunilor care se confrunta in congres! Atunci când Ludovic Orban anunța “Festivalul democrației” spuneam in interiorul partidului ca va fi o încleștare in toată regula, in care vor fi folosite toate mijloacele permise și nepermise. Știam ca toți cei care vor susține altceva decât Orban vor fi linșați mediatic de oamenii lui! Și așa s-a întâmplat de la Emil Boc, Gheorghe Flutur, Rares Bogdan, subsemnatul și toți cei care nu l-au susținut pe Orban”, a scris, miercuri, pe Facebook.

Roman a mai susținut că o astfel de campanie împotriva premierului nu va aduce niciun fel de câștig în bătălia internă pentru șefia PNL.