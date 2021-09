Congresul PNL. Ludovic Orban își prezintă bilanțul ultimilor patru ani din fruntea partidului: „Noi, liderii, suntem nimic fără voi, baza PNL”

Președintele PNL Ludovic Orban și-a prezentat, în cadrul congresului, bilanțul din ultimii patru ani de la șefia partidului. Orban a amintit de opoziția făcută de PNL în Parlament, victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale, dărâmarea guvernului Dăncilă, precum și victoria de la alegerile europarlamentare.



Liderul PNL a făcut mai multe pauze în timpul discursului în timp ce susținătorii săi au început să-l aclame.

„Vă transmit aprecierea mea pentru efortul fiecărui membru PNL din ultimii patru ani. Fără efortul dvs nu am putut fi realizat nimic. Noi, liderii, suntem nimic fără voi, baza PNL.

În condiții grele, cu un PSD care a captura aproape integral toate pozițiile statului, cu un PSD cu o majoritate parlametnară apăsătoare, cu un PSD agresiv, care a încercat să facă praf justiția, economia, să diminueze atribuțiile președintelui și a tuturor instituțiilor, PNL a dus o luptă de zi cu zi împotriva PSD și a reușit să înfrângă această ciumă roșie. A reușit să scoată de la guvernare PSD, a reușit să îndrepte România în direcția bună.

Prima decizie a fost cea din 2018 în care am hotărât foarte clar, dispozitibul strategic de luptă al PNL. În acel consiliu am stabilit clar că candidatul pentru prezidențiale este Klaus Iohannis, iar candidatul pentru prim-ministru e președintele PNL. A fost extrem de importantă această decizie. Întreaga strategie a fost centrată în jurul acestor vectori de imagine fundamentali. Deși nimeni nu se aștepta, în 2019 am câștigat alegerile pentru parlamentul european cu 27%, în condițiile în care foarte mulți din fruntea partidului nu ar fi crezut că suntem capabili de această victorie.

Am reușit să convingem românii să voteze referendumul pentru justiție, inițiat de președintele Klaus Iohannis care a pus capăt agresiunilor puse de PSD democrației și pentru subordonarea justiției de către PSD.

După alegerile parlamentare am reușit pentru prima oară în 30 de ani ca un partid de dreapta să dea jos prin moțiune de cenzură un guvern de stânga. Indiferent cum s-a numit el. Am reușit să coagulăm toate forțele politice împotriva PSD, am trecut moțiunea de cenzură și am investit un guvern monocolor liberal.

Imediat după preluarea guvernării, PNL a intrat în campanie pentru prezidențiale. Klaus Iohannis a fost sprijinit de PNL. A obținut cel mai mare scor din ultimii 30 de ani.

Deși strategia noastră a fost aceea de a determina alegeri parlamentare anticipate, deși strategia noastră a fost aceea de a declanșa alegeri anticipate și reușisem primul pas, din păcate România, ca și întreaga lume a fost confruntată de o pandemie fără precedent. PNL și-a asumat răspunderea de a guverna România în cea mai grea perioadă de după al doilea război mondial”, a declarat Ludovic Orban.