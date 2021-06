Coalitia de guvernare imprumuta strategia PSD la motiunea de cenzura: se prezinta, dar nu voteaza

Presedintele PNL Ludovic Orban anunta saptamana trecuta, la finalul sedintei de Birou Executiv, ca liberalii vor fi prezenti la motiunea de cenzura, insa nu vor vota. Aceeasi tactica a fost folosita de catre PSD in perioada in care era la putere, ultima oara in 2019, cand a cazut guvernul Dancila. In ce priveste USR-PLUS, desi copresedintele formatiunii Dan Barna afirma ca parlamentarii vot participa la vot si vor vota impotriva, acestia s-au razgandit in ultimul moment.



"La nivelul coalitiei si in partid am luat decizia, la motiunea de cenzura, sa fim prezenti si sa nu votam, astfel incat sa aratam lipsa de majoritate si gratuitatea acestui demers politicianist al PSD", afirma Ludovic Orban pe 22 iunie.

Intrebat apoi daca are garantia ca toti parlamentarii PNL nu vor vota motiunea de cenzura, liderul PNL a explicat ca are incredere "suta la suta".

De cealalta parte insa, copresedintele USR-PLUS Dan Barna afirma ca parlamentarii formatiunii vor fi prezenti in plenul reunit si ca vor vota impotriva motiunii.

"Parlamentarii USR PLUS vor participa la votul motiunii de cenzura. Vom vota impotriva motiunii de cenzura. Nu e niciun de echivoc aici. Vom fi prezenti, vom participa fara niciun fel de problema", a declarat Dan Barna, la finalul sedintei de luni a Biroului National al partidului.

Cateva ore mai tarziu, USR-PLUS dadea semne ca s-a razgandit si ca pana la urma nici parlamentarii aliantei nu vor vota.

"Vom sta in sala, vom fi prezenti, insa nu vom vota motiunea de cenzura, la fel ca ceilalti parteneri din coalitie", a afirmat liderul senatorilor USR Radu Mihail, citat de News.ro.

Aceeasi tactica cu cea a PSD-ului

Tactica anuntata de liberali aminteste de perioada in care PSD era la putere, iar la motiunile de cenzura impotriva guvernului Dancila existau permenente temeri de tradari. Astfel, social-democratii participau la votul motiunii de cenzura, insa le era interzis sa voteze. Ultima oara PSD a folosit aceasta tactica in 2019, atunci cand guvernul condus de catre Viorica Dancila a picat in urma unor tradari din tabara social-democrata.

Votul pentru motiunea de cenzura va fi secret, cu bile, iar pentru ca aceasta sa treaca sunt necesare 234 de voturi "pentru".

Liderul PSD Marcel Ciolacu, care duminica sustinea ca motiunea are mari sanse sa fie votata, a afirmat luni ca ar mai fi necesare "in jur de 20 de voturi, mai exact 18". Tot Ciolacu afirma ca toti cei 157 de senatori si deputati PSD vor fi prezenti si ca parlamentarii AUR vor vota, liderul partidului George Simion precizand insa ca nu voteaza motiunea PSD, ci pentru plecarea Guvernului Citu. De asemenea, Marcel Ciolacu conteaza si pe votul parlamentarilor neafiliati, iar din calculul prezentat de el rezulta ca mizeaza si pe voturi din Grupul minoritatilor nationale.

PSD, impreuna cu AUR si cu neafiliatii au 205 voturi.