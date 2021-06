Competitia mimata din PNL. Alegeri cu un singur candidat in multe filiale din tara

In multe filiale PNL din tara au loc in aceasta perioada pseudo-competitii pentru functia de presedinte, intrucat castigatorul poate sa fie doar unul singur, si anume candidatul-unic.

Ziare.com va prezinta mai jos cum arata "lupta pentru putere" din PNL, cu un singur candidat.

Ads

Caras-Severin

La alegerile din filiala PNL Caras-Severin nu se anunta nicio supriza. Presedintele PNL Caras-Severin, fostul ministru de Interne Marcel Vela, si-a asigurat reconfirmarea in fruntea filialei, dupa ce a anuntat ca il va sustine pe Ludovic Orban pentru un nou mandate de presedinte al formatiunii politice.

"Si eu ca presedinte, sunt alaturi de domnia sa, in echipa sa si filiala si-a manifestat, asa cum stiti ca si in luna martie am votat in biroul judetean sustinerea candidaturii domnului Ludovic Orban ca si in viitor la competitia din luna septembrie sa fim alaturi de domnia sa. Argumentele sunt foarte multe, pot spune in cateva cuvinte doar ca a dovedit ca premier in cel mai dramatic an al Romaniei de dupa cel de-al doilea razboi mondial ca a avut curajul si priceperea sa guverneze Romania si sa salveze vieti. O spun in cunostinta de cauza si nu doresc sa intru in argumente, in probe, in motive, o stiti cu totii", a spus Vela.

La filiala PNL Caras-Severin doar Marcel Vela si-a anuntat candidatura pana in prezent, astfel ca este foarte probabil ca membrii liberali sa fie chemati sa voteze singura optiune pe care o au, in persoana fostului ministru de Interne.

Cluj-Napoca

Si membrii liberali din Cluj ar urma sa fie chemati la vot pentru a-l alege pe Daniel Buda, singurul candidat anuntat pana acum la sefia organizatiei. Asa cum Ziare.com a scris zilele trecute, pana in prezent, doar europarlamentarul si-a anuntat candidatura la un nou mandat, iar potrivit unor surse liberale, acesta are mari sanse sa o si obtina, avand in vedere ca Alin Tise, cel vehiculat ca un potential contracandidat, nu are de gand sa intre in cursa.

Potrivit ultimelor rezultate de la alegeri, PNL Cluj ramane una dintre organizatiile fruntase ale partidului, fiind vorba de o organizatie care va aduce un numar mare de delegati la Congresul din 25 septembrie.

Suceava

La Suceava, liberalul Gheorghe Flutur se pregateste si el sa obtina un nou mandat de presedinte al PNL al organizatiei, mai ales in contextual in care pana la aceasta ora nu s-a mai anuntat niciun contracandidat. Flutur ocupa totodata si functia de presedinte al Consiliului Judetean Suceava si este unul dintre cei care au aparut in celebra lista de sustinatori ai lui Florin Citu.

Ads

Facem precizarea ca PNL Suceava este prima filiala din tara care organizeaza alegeri la nivel judetean, astfel ca zilele trecute primarul de Suceava, Ion Lungu, a fost reales presedinte al Organizatiei Municipale Suceava a PNL, dupa ce a fost singurul candidat pentru aceasta pozitie. Este al VI-lea mandat de presedinte al Organizatiei Municipale Suceava: patru mandate din partea PNL si doua din partea PDL.

Maramures

Si la PNL Maramures se anunta alegeri cu un singur candidat la functia de presedinte. Ionel Bogdan, presedintele PNL Maramures si presedinte Consiliului Judesean (CJ) este singurul candidat anuntat pentru filiala liberala.

Facem precizarea ca PNL Maramures este un caz aparte de tradare. Pe 6 martie 2021 filiala anunta ca il sustine pe Ludovic Orban pentru un nou mandate in fruntea formatiunii politice, iar dupa doua luni a trecut in tabara premierului Florin Citu.

Salaj

Organizatia PNL Salaj este controlata in prezent de ministrul de Interne, Lucian Bode, si are mari sanse sa ramana in aceasta situatie si dupa alegerile interne, dat fiind faptul ca acesta este singurul candidat la functia de presedinte. Astfel, Lucian Bode nu are competitie in PNL Salaj, iar pana la alegeri a mai ramas foarte putin timp pentru a construi o campanie impotriva actualului ministru.

Ads

Ministrul a anuntat in urma cu ceva timp ca il va sustine pe Florin Citu la sefia PNL, iar organizatia din Salaj ar putea trece complet de partea lui Florin Citu.

"Pornind de la toate aceste exemple de echipa judeteana, regionala si guvernamentala, eu sunt increzator ca echipa Florin Citu este echipa PNL pentru anul 2024", a spus ministrul Bode.