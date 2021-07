Rezultat dezastruos pentru Ludovic Orban la alegerile din tara. Pe cati delegati se poate baza pana in prezent actualul lider al PNL

Rezultat dezastruos pentru Ludovic Orban la alegerile din interiorul filialelor liberale din tara.

Potrivit ultimelor rezultate, premierul Florin Citu se distanteaza din ce in ce mai mult de Ludovic Orban si are mari sanse sa obtina presedintia Partidului National Liberal (PNL) la Congresul din 25 septembrie.

Ads

Ziare.com va prezinta mai jos tabloul momentului din PNL:

Pana la aceasta ora, au fost alegeri in 13 filiale liberale din tara, iar potrivit calculelor, Florin Citu este castigatorul detasat la numarul de delegati pe care se poate baza la alegerile din septembrie, seful Executivului castigand sustinerea unor filiale importante, cu un numar mare de delegati. Vorbim de filiale precum Suceava (127 de delegati), (Neamt 91 de delegati), Iasi (134 de delegati), Vaslui (80 de delegati) si Sector 2 (60 de delegati). Tabloul complet, dupa alegerile din filiale:

PNL Sector 1 - 56 delegati alesi - indecisi/ o parte posibil cu Ludovic Orban

PNL Sector 5 - 49 delegati alesi - Ludovic Orban

PNL Sector 6 - 65 delegati alesi - indecisi

PNL Iasi - 134 delegati alesi- Florin Citu / o parte Orban

PNL Vaslui - 80 delegati alesi - Florin Citu

PNL Suceava - 127 delegati alesi- Florin Citu

PNL Botosani - 80 delegati alesi- indecisi

PNL Neamt - 91 delegati alesi - Florin Citu

PNL Buzau - 59 delegati alesi - indecisi

PNL Galati - 88 delegati alesi - indecisi /o parte cu Ludovic Orban

PNL Bacau - 91 delegati - indecisi

PNL Sector 2 - 60 delegati - indecisi

Potrivit calculelor facute de Ziare.com, premierul Florin Citu se poate baza pana in prezent pe sustinerea a aproximativ 490 de delegati, Ludovic Orban se poate baza pe sustinerea a aproximativ 120 de delegati, in functie de cati delegati va putea coopta de la Iasi, iar aproximativ 430 de delegati sunt in continuare indecisi.

Totodata, potrivit surselor Ziare.com, sunt multe filiale indecise care ar urma sa anunte in viitorul apropiat ca il sustin pe Florin Citu, spre disperarea lui Ludovic Orban. Asa cum Ziare.com a scris zilele trecute, a treia tabara din PNL, cea a indecisilor, asteapta sa vada cum se vor imparti filialele dupa alegeri, ca mai apoi sa se aseze de partea celui care are sansele cele mai mari.

"Nu vorbim la ora asta de indecisi, vorbim de oameni care nu vor sa dea gres si sa se aseze la coada gresita. Florin Citu s-a distantat de Ludovic Orban si daca va continua asa, are mari sanse sa atraga de partea lui si a treia tabara din partid", au precizat surse liberale pentru Ziare.com

Ads

De altfel, in partid se vorbeste despre faptul ca doar 3 lideri grei ai partidului au mai ramas alaturi de Ludovic Orban. Este vorba despre Ion Stefan, Costel Barbu si Virgil Guran,lideri ai PNL Vrancea, PNL Teleorman si PNL Dimbovita.

Unde se pozitioneaza cele mai mari organizatii liberale

Facem precizarea ca zilele urmatoare vor avea loc alegeri in Oltenia si Ardeal. Astfel, primele doua filiale liberale din tara sunt Bihor (177 delegati) si Cluj cu 163 de delegati. Acestea au anuntat deja ca il sustin pe Florin Citu, iar rezultatul alegerilor din organizatii este unul previzibil, dat fiind faptul ca nu s-au ingramadit candidati la functia de presedinte. Nu se anunta mari surprise nici la Sibiu, a patra organizatie a liberalilor, condusa de Raluca Turcan, cu 139 de delegati. Si Mehedinti (100 delegati) si Salaj (76) sunt filiale conduse de ministri in Guvernul Orban, care sunt de partea lui Florin Citu.