Razboiul lui Ludovic Orban cu filiala PNL de la Cluj. Dedesubturile unor conflicte mai vechi

Presedintele PNL, Ludovic Orban, duce un razboi dur cu presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tise, unul dintre cei mai vocali si importanti lideri ai filialei, potrivit unor surse liberale.

Facem precizarea ca viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, este singura persoana care si-a depus candidatura pentru sefia organizatiei municipale a liberalilor. Alegerile vor avea loc vineri, 9 iulie 2021, iar Tarcea este in asentimentul celorlalti lideri liberali clujeni, Emil Boc si Daniel Buda, care si-au manifestat sustinerea pentru premierul Florin Citu la congresul PNL din toamna.

Razboiul lui Ludovic Orban cu Alin Tise dateaza dateaza din decembrie 2020

Pe 22 decembrie, dupa rezultatele de la alegerile parlamentare si negocierile purtate de Ludovic Orban cu USRPLUS si UDMR pentru impartirea portofoliilor din ministere, Alin Tise a lansat un atac extrem de dur la adresa actualului presedinte al liberalilor.

"Asistam la Ciolaniada gretoasa, in partid, intre diverse personaje, unele lipsite de valoare politica. Am tot asteptat ca oamenii cu valoare politica sa fie cei care sa decida in acest partid. Ultimele evenimente din partid mi-au demonstrat, insa, ca astept in zadar. Au confiscat partidul pe persoana fizica. Constat ca oamenii acestia, in aroganta si autosuficienta lor, se joaca de-a v-ati ascunselea acum cu partidul. Din aceste motive am avut scorul electoral pe care l-am avut si nu din cauza masurilor COVID -19 luate, cum incearca sa se scuze toti neperformantii din partid. Nu vreau sa nominalizez acum pe nimeni intrucat nu doresc sa-mi fac nici campanie si nici imagine criticand propriul partid", spunea la acea vreme Alin Tise.

Principala nemultumire a actualului presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj era legata de cedarea de catre Ludovic Orban a Ministerului Dezvoltarii celor de la UDMR, dar si de cedarea functiei de prefect al judetului celor din formatiunea politica condusa de Kelemen Hunor. Dezvoltarea era o tinta a PNL, alaturi de portofoliul Finantelor. De asemenea, celelalte doua portofolii puternice cedate - Transporturile si Fondurile Europene - erau ocupate tot de liberali sustinuti de filiale din Ardeal.

La o luna distanta, liberalul Alin Tise cerea demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, precum si a celor care au girat deciziile Biroului Permanent National al formatiunii politice. Tise spunea ca nu a fost un sustinator al liderului PNL, desi Orban l-ar fi dorit in echipa lui insa l-ar fi refuzat. Liderul CJ Cluj mai scria ca vrea in fruntea partidului "oameni care s-au batut si au castigat batalii electorale la vot direct in fata cetatenilor", nu "oameni pe care nu ii voteaza nici propria lor familie" sau care "stau la vanatoare de scaune si oscioare".

Tise se plasa la acea vreme alaturi de principalii contestatari ai lui Ludovic Orban: europarlamentarul Rares Bogdan si secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, alaturi de Emil Boc, Ilie Bolojan, Robert Sighiartau si Gheorghe Falca, oameni care astazi fac parte din echipa de sustinatori a lui Florin Citu.

Revolta lui Tise la adresa lui Ludovic Orban a continuat si in februarie 2021. Presedintele Consiliului Judetean Cluj i-a trimis atunci o scrisoare deschisa presedintelui PNL Ludovic Orban in care ii cerea sa indrepte "greseala" de a ceda functia de prefect al judetului celor de la UDMR. Scrisoarea era semnata, potrivit lui Tise, de alti 70 de primari din judet. "Numirea noului Prefect de Cluj este inadmisibila pentru noi ca membri ai PNL Cluj. Spun asta in calitate de fost Prefect de Cluj, Senator si actualmente la al treilea mandat de Presedinte al Consiliului Judetean Cluj (din care doua mandate ales prin vot direct de catre cetatenii judetului Cluj)", spunea Tise.

Scandalul dintre Orban si Tise a continuat si in urmatoarele luni. In mai, Orban a fost ignorat de greii partidului din filiala Cluj la o vizita pe care presedintele PNL a facut-o acolo. Tise anunta atunci faptul ca nu are de ce sa se afiseze alaturi de Orban, fiind contestatar al acestuia si nu va mai accepta ca munca sa "sa fie folosita ca exercitii de imagine".

"Nu voi mai accepta ca munca mea din judet sa fie folosita ca exercitii de imagine ale unora care vin in vizita pe aici si apoi pleaca . Sa-si faca imagine cu activitatea si cu realizarile lor, daca o au. E o chestiune de etica politica. Oameni incompetenti in judetele lor vin la Cluj sa se laude cu munca altora iar apoi ne trateaza cu lipsa de respect. Ne pretind rezultate electorale bune iar apoi prin decizii arbitrare ne ingreuneaza munca politica din judet si ne afecteaza negativ electoral", a declarat atunci Alin Tise.