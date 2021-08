Ludovic Orban, după „trădarea” Ralucăi Turcan în tabăra Cîțu: „Ea a fost mâna mea dreaptă ca vicepremier”

Ludovic Orban a afirmat vineri, 6 august, la evenimentul de alegeri interne pentru conducerea PNL Sibiu, că nu înţelege de ce Raluca Turcan a luat decizia de a nu îl mai susţine pentru un al doilea mandat la şefia partidului. El a amintit că Turcan a fost vicepremier, mâna lui dreapta, în perioada în care a fost prim-ministru.

„Felicitări pentru toată echipa şi pentru Raluca Turcan, dar şi pentru Constantin Şovăială şi pentru vicepreşedintele Daniela Câmpean şi felicitări tuturor primarilor aleşi. Aş fi vrut să vin aici să o susţin pe Raluca Turcan. Din păcate, Raluca Turcan a luat decizia să nu mă mai susţină pe mine, nu ştiu de ce.

Raluca Turcan a făcut parte din echipa câştigătoare a PNL şi când am câştigat europarlamentare, am câştigat împreună alegerile locale şi chiar dacă nu am câştigat paralmentarele şi chiar dacă Raluca Turcan a fost mâna mea dreaptă ca vicepremier a luat decizia să nu mă mai susţină. Am încredere în toţi, în dumneavoastră”, a declarat Ludovic Orban.

Organizaţie PNL Sibiu are vineri alegeri interne. În competiţie s-au înscris Raluca Turcan care este susţinută de premierul Florin Cîţu şi Constantin Şovăială care beneficiază de sprijinul lui Ludovic Orban.





Raluca Turcan a spus de ce nu-l mai sustine pe Ludovic Orban





Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat sambata, 12 iunie, ca liderul formatiunii, Ludovic Orban, "a tranzactionat", la negocierile de formare a coalitiei guvernamentale, trei ministere importante: al Fondurilor Europene, Transporturilor si Dezvoltarii Regionale, pentru a obtine functia de presedinte al Camerei Deputatilor.

"Adevarul este cunoscut de tot partidul si realitatea este ca trei ministere importante - Fondurilor Europene, Transporturilor si Dezvoltarii Regionale au fost negociate direct de presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Cred ca orice penelist responsabil avea dreptul sa fie nemultumit de aceasta tranzactionare, care, pe fond, a afectat PNL, prin forta pe care o are in Guvern.

Functia de prim-ministru revenea de drept PNL, pentru ca a obtinut cel mai mare rezultat in alegeri, in coalitia de guvernare, iar celelalte trei ministere au fost cedate pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Este o realitate si e pacat ca se propaga astfel de mesaje in campania interna a PNL, in loc sa vorbim despre solutii pentru viitorul PNL, astfel incat reformele asumate sa fie duse la bun sfarsit", a afirmat Turcan, intr-o conferinta de presa sustinuta la Sibiu, alaturi de premierul Florin Citu.