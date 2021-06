Orban referitor la PNDL: La rectificarea bugetara, toate lucrarile vor fi decontate

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, in localitatea Bumbesti Pitic din judetul Gorj, ca toate lucrarile care se efectueaza prin PNDL vor fi decontate, in acest sens urmand sa aiba loc, in august, o rectificare bugetara.



Ludovic Orban a transmis primarilor si constructorilor sa continue lucrarile pentru ca toate facturile vor fi decontate.

"In planificarea bugetara, eu am solicitat suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii la alcatuirea bugetului, spunandu-le ca nu au luat in calcul decontarile de anul trecut. Vreau sa dau un mesaj catre primarii nostri, catre constructori, catre primarii celorlalte formatiuni politice - sa lucreze. La rectificarea bugetara, deja s-a discutat cu primul-ministru, e un subiect, as putea sa-l folosesc contra premierului Citu, dar n-o sa-l folosesc. Deja s-a discutat, or sa se aloce sumele suplimentare, oricum tot ce s-a depus - facturi - pana in data de 15 iunie se vor deconta, sigur o sa existe pana la rectificare o perioada de doua - trei saptamani in care va fi o mica intarziere de decontarea facturilor PNDL, dar imediat dupa rectificare se vor asigura sumele si se vor deconta toate facturile care vor fi trimise la decontare, cu situatiile de lucrari reale", a spus Ludovic Orban.

El a adaugat ca rectificarea bugetara ar putea avea loc la inceputul lunii august.

"Deci sa lucreze, acesta e mesajul meu. Rectificarea bugetara va fi undeva in august, la inceputul lunii august si se vor aloca banii respectivi, deci sa nu aiba emotii, toate lucrarile care se efectueaza vor fi decontate", a subliniat presedintele PNL.

Ludovic Orban a fost prezent vineri, la Bumbesti Pitic, in judetul Gorj, pentru sustinerea candidatului PNL la functia de primar al localitatii, Irina Cojocaru.