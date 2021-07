Orban: Si eu m-am inscris in PNL in 1990, dar eu am ramas membru 30 de ani VIDEO

Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a spus vineri, la Ramnicu Valcea, dupa ce premierul Florin Citu a relatat ca s-a inscris in partid in 1990, ca si el s-a inscris in partid tot in 1990, insa a ramas membru al acestei formatiuni politice in toti acesti 30 de ani.

"Si eu m-am inscris in PNL in 1990, dar eu am ramas membru 30 de ani, alaturi de dumneavoastra. (...) Noi astia cam am trait de-o parte si de cealalta a muntelui, brasovean fiind, simtim parca lucrurile altfel. Avem o alta perceptie asupra spatiului, asupra inaltimilor, asupra modului in care trebuie sa urci in viata. Cand urci muntele, il urci la picior si iti trebuie suflu, nou sau vechi, dar iti trebuie suflu, tata.

Trebuie sa duci, trebuie sa fii pregatit sa urci pas cu pas pana ajungi pe creste si, mai ales, trebuie sa ai forta ca atunci cand ajungi pe creste sa fii deschis catre toata perspectiva si mai ales sa nu uiti niciodata de ce ai urcat. Iar noi intotdeauna am urcat ca sa dam perspective comunitatilor locale pe care le conducem, judetului, Romaniei. Sa dam posibilitatea unei vieti mai bune pentru concetatenii nostri indiferent in ce comunitate locala traiesc. Acesta este de fapt obiectivul fundamental al PNL", a spus Ludovic Orban.

Liderul PNL a punctat ca a fost alaturi de candidatii liberali din judetul Valcea in toate campaniile electorale din ultimii 30 de ani, mentionand campaniile de la Daesti, Lungesti si Tetoiu, unde a si cantat o melodie.

Premierul Florin Citu, candidat la presedintia Partidului National Liberal (PNL), a relatat vineri, la Ramnicu Valcea, ca, in 1990, cand era clasa a XII-a, s-a inscris in PNL, impreuna cu un grup de prieteni. "Atunci a inceput povestea mea cu PNL, dupa aceea am plecat din tara si am reinnoit povestea in 2016, la Bucuresti", a mentionat Citu.

Presedintele PNL Ludovic Orban si premierul Florin Citu au participat vineri, la Ramnicu Valcea, la sedinta Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Valcea in cadrul careia a fost aleasa conducerea organizatiei de partid.