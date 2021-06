Orban sustine ca negocierile pentru formarea coalitiei s-au derulat corespunzator. Neaga ca si-ar fi amenintat colegii de partid cu plangeri penale

Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca la negocierile pe care le-a purtat pentru formarea coalitiei a fost respectat mandatul pe care l-a avut din partea forurilor statutare, in ciuda acuzatiilor din interior ca ar fi tradat interesele PNL. "Sunt un om care respecta democratia, respect drepturile fiecarui membru al PNL", a declarat Orban.

"Sunt un om care respecta democratia, respect drepturile fiecarui membru al PNL. Toate deciziile care au fost luate in cei patru ani au fost late in forurile statutare", a afirmat, luni, Orban, dupa sedinta conducerii formatiunii.

"La baza oricarei decizii pe care am luat-o in cei patru ani (...) am avut analize, sondaje, cercetari", a mai declarat Orban.

Intrebat daca a tradat interesele PNL, Orban a afirmat: "Toate negocierile s-au derulat pe baza unui mandat pe care l-am respectat 100%. Madatul a fost foarte clar (...) Decizia legata de aceste 2 pozitii (presedinte al Camerei Deputatilor- si premier - n.r) a fost o decizie separata, care a facut parte din mandat".

Despre faptul ca ar fi amenintat colegii din partid cu plangeri penale daca nu-l sustin, Orban a afirmat ca sunt minciuni.