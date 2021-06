Orban, mesaj de forta pentru Florin Citu: Candidatul oficial la functia de prim ministru al PNL in campania electorala am fost eu

Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri, 18 iunie, ca nu s-a asteptat ca unii colegi, pe care i-a sustinut in trecut pentru ocuparea unor functii, sa nu-i fie alaturi pentru campania interna din partid. Totodata, acesta a subliniat ca Florin Citu a fost desemnat premier in urma negocierilor conduse de catre acesta in calitate de presedinte al PNL.

"Unii care il sustin astazi pe domnul Citu si chiar domnul Citu sunt in pozitiile pe care le au ca urmare a negocierilor care au fost conduse de mine, ca presedinte al PNL. Candidatul oficial la functia de prim ministru al PNL in campanie electorala am fost eu. La negocieri, dupa prima forma a mandatului, care a fost Florin Citu premier si Ludovic Orban presedintele Camerei Deputatilor, am flexibilizat dupa un blocaj de sase zile, daca va aduceti aminte. Am flexibilizat mandatul cu a doua varianta, Ludovic Orban premier si Florin Citu presedintele Senatului si asta a deblocat negocierile. Pana la urma, intre mine si Florin Citu pentru pozitia de premier, preferinta pentru domnul Citu a fost manifestata de partenerii de coalitie de la USR PLUS, la momentul respectiv. Pana una alta, negocierile de formare a acestei coalitii au fost conduse de mine, in calitate de presedinte al PNL", a declarat Orban.

Ludovic Orban a mai precizat ca nu s-ar fi asteptat nicio secunda din partea unor colegi, pe care i-a sustinut in trecut pentru ocuparea unor functii si in care a investit incredere, sa nu fie alaturi de el in campania interna pentru presedintia partidului.

"Ieri s-au implinit patru ani de la alegerea mea ca presedinte al PNL. In 2017, am preluat partidul intr-o stare nu foarte buna, demoralizat dupa ce pierduse alegerile intr-un mod rusinos in fata PSD, cu un scor de doar 20%. Partidul era sub 18% in sondajele de opinie. Practic, eu am construit si am pus in practica strategia, incercand sa tin unit Partidul National Liberal, sa asigur reprezentarea fiecarei grupari, fiecarei personalitati in parte, din cauza asta m-am bizuit pe toti oamenii din partid, indiferent daca unii ma simpatizau sau nu, daca au votat cu mine la congres sau daca nu. Eu nu am operat o discriminare intre membrii PNL in functie de optiunile lor individuale. Pur si simplu, am incercat sa construiesc o echipa a PNL, astfel incat sa reusim sa ne atingem obiectivele si ne-am atins aceste obiective. Faptul ca, astazi, sunt colegi de-ai mei, care au colaborat cu mine, care au fost sustinuti de mine pe diferite functii si pe diferite pozitii, colegi in care am investit, sigur ca este un lucru care ma afecteaza, pentru ca, la unii dintre ei, nici nu mi-as fi pus o singura secunda problema sa nu fie alaturi de mine. Ce-i determina in optiunea lor este problema fiecaruia", a completat Orban.

Ludovic Orban a participat vineri, in judetul Braila, la o actiune de campanie in localitatea Viziru, unde au loc alegeri locale partiale pe 27 iunie.