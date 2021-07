Alegerile cu scantei la PNL Sector 3. Orban: Sunt unii care se proclama mai nou campioni ai luptei impotriva PSD. Eu am participat la toate bataliile cu hydra comunista

Presedintele PNL, Ludovc Orban, care participa, miercuri, la alegerile din cadrul filialei PNL Sector 3, l-a atacat din nou pe Florin Citu, referindu-se la declaratiile acestuia potrivit carora este cel mai mare adversar al PSD. "Eu nu proclam acest lucru, dar am participat la toate bataliile cu hydra comunista care s-a travestit sub diferite nume de-a lungul ultimilor 30 de ani", a afirmat Orban.

Ludovic Orban participa, miercuri seara, la alegerile din cadrul filialei PNL Sector 3, iar in discursul sau s-a referit la momentul cand a fost imbrancit la alegerile din cadrul fialialei Sector 4.

Ads

"N-am stat bine niciodata in relatia cu sefii ca nu mi-a placut nicidata sa fiu tutar. La un Congres din 2010 care a fost facut sa ma elimine pe mine si pe Calin Popescu Tariceanu din condcerea partidului i-am atras atentia lui Crin Antonescu sa nu-si construiasca o Garda Pretoriana, pentru ca (...) pana la urma, Garda Pretoriana a ajuns sa omoare imparati si sa puna imparati".

Orban l-a atacat din nou pe Florin Citu.

"Sunt unii care se proclama mai nou campioni ai luptei impotriva PSD (...) eu nu proclam acest lucru, dar (...) am participat la toate bataliile cu hydra comunista care s-a travestit sub diferite nume de-a lungul ultimilor 30 de ani. Am fost un luptator in prima linie chiar si atunci cand unii dintre clegii mei faceau blaturi cu PSD. Va garantez ca PNL ramae principalul adversar al PSD si al modului distructiv in care PSD afecteaza Romania", a mai declarat Orban.

Premierul Florin Citu, candidat in cursa interna pentru sefia PNL, a afirmat, in repetate randuri, ca este cel mai mare adversar al PSD.





Declaratii dure din partea sustinatorilor



Membrii PNL din tara sunt dezamagiti de ceea ce se intampla, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionel Danca, care a anuntat ca il sustine pe Ludovic Orban pentru functia de presedinte, la Congresul partidului din toamna acestui an.

"Aceasta competitie, care va da presedintele PNL, la finalul tuturor conferintelor judetene si dupa derularea procedurilor judetene, este o competitie pentru cine are cele mai bune solutii pentru Romania si pentru PNL pentru urmatorii patru ani. (...) Am fost in tara si va spun sincer ca membrii PNL sunt dezamagiti de ceea ce se intampla in acest moment cu PNL. Noi, cei din echipa PNL, care il sustinem pe Ludovic Orban pentru inca un mandat la conducerea PNL, avem cuvantul si rezultate.

Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a precizat ca nu crede in separarea "intre noii si vechii care sunt depasiti in PNL sau care nu mai sunt competitivi".

"Am cunoscut oameni tineri care nu au avut rabdare sa invete si care n-au facut prea mult pana n-au acumulat expertiza necesara si oameni cu experienta (...) care au venit cu cele mai bune si proaste idei pentru echipa din care faceau parte. (...) Cred in ideea de echipa si de respect reciproc si de disponibilitatea de a pune ce e mai bun in echipa PNL. (...) Eu am un model de management", a aratat liderul PNL Bucuresti.

Ads

Europarlamentarul Rares Bogdan a afirmat ca cei care au pierdut alegerile locale si generale trebuie sa raspunda, iar "pentru Romania Florin Citu este o sansa uriasa".

"Eu stiu ca dumneavoastra ati lucrat enorm si nu ati primit atat de mult pe cat meritati pentru ceea ce ati facut in campaniile electorale si va multumesc foarte mult pentru munca dumneavoastra. (...) Din pacate, nu avem decat un primar din 7 la Bucuresti, iar la alegerile generale am iesit pe locul 3. Cu siguranta, vina nu e a dumneavoastra, dar cineva trebuie sa raspunda pentru asta. (...), cei care au pierdut.

Iar lucrurile sunt extrem de simple. (...). Dragii mei, nu faceti rani care sa nu mai poata fi inchise, nu mergeti pe certuri care sa nu mai poata fi anulate, ganditi-va la viitor pentru ca acest partid sa stea la guvernare. (...) Guvernul Romaniei este condus de Florin Citu, iar pentru Romania Florin Citu astazi este o sansa uriasa", a spus Rares Bogdan, care a fost acoperit de sala care a scandat "Orban, Orban".

Ads