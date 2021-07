Orban, atac la adresa Alinei Gorghiu: Nu stiam ca am o colega senator care conduce Guvernul si Ministerul Educatiei

Ludovic Orban a declarat marti, 6 iulie, intrebat despre demiterea Lilianei Murgulet din functia de inspector scolar general al judetului Arges, dupa ce o solicitare publica in acest sens a fost facuta de Alina Gorghiu, ca nu stia ca are o colega senator care conduce "Guvernul si Ministerul Educatiei si ca inspectorii scolari sunt schimbati la comanda politica".

"Nu stiam ca am o colega senator care conduce Guvernul si Ministerul Educatiei si ca inspectorii scolari sunt schimbati la comanda politica. Din intamplare o cunosc pe doamna profesoara Murgulet. A fost profesoara intr-un liceu care mi-este apropiat si in care cineva foarte apropiat de mine a invatat. Este un cadru didactic cu un inalt profesionalism, extrem de serios si care a condus Inspectoratul Scolar cu rezultate. Aceasta decizie este a nu stiu cata decizie in care se fac schimbari in administratie pentru ca exista o patima prea mare in competitia interna", a afirmat marti Ludovic Orban.

Inspectorul general al ISJ Arges Liliana Murgulet, a fost demisa din aceasta functie, in urma acuzatiilor privind implicarea unor copii de liceu in alegerile interne ale organizatiei. Pozitia a fost preluata de Alina Ramona Manea, directoarea Colegiului National I.C. Bratianu.

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a afirmat, luni, ca inspectorul scolar general al judetului Arges trebuie demis de urgenta pentru ca a dus politicul in scoala si elevii in politica ca sa fie asigurata victoria la alegerile interne ale partidului a unui anume lider la PNL Pitesti.

"Inspectorul scolar general





Alina Gorghiu, ironica dupa discursul lui Orban



Senatoarea PNL Alina Gorghiu a calificat drept "patetic" discursul lui Ludovic Orban care a declarat ca a dat si ofera in continuare Partidului National Liberal mintea sa, sufletul, inima, timpul, energia "si chiar si viata mea daca este nevoie". Ea considera ca o demisie, dupa alegeri, ar fi fost mai de ajutor si considera ca nu e sfarsitul lumii cand se termina un mandat.

"Aud ca sunt lideri de partid care spun ca si-ar da si viata pentru partid... Patetic pentru gustul meu. O demisie data la timp, dupa alegeri, ar fi fost mai de ajutor. Cand ti se termina mandatul, nu e sfarsitul lumii. Hai sa nu facem o drama din asta! Nu ajungi sa fii canonizat doar pentru ca vorbesti despre cum te sacrifici. PS: ghiciti voi cine e liderul care se vrea canonizat", a scris Alina Gorghiu duminica pe Facebook.