Ce liberal negociaza cu Orban preluarea PNL Bucuresti SURSE

Presedintele PNL Ludovic Orban i-a oferit lui Ciprian Ciucu sefia organizatiei Bucuresti, in locul Violetei Alexandru, cu conditia sa-l sprijine la congres in competitia cu Florin Citu, sustin surse politice pentru Ziare.Com.

Ciucu este curtat si de premierul Florin Citu. In cazul in care Orban iese invingator la Congres, Violeta Alexandru se va intoarce in functia de ministru al Muncii, in locul Ralucai Turcan, aflata in tabara premierului.

Cum se impart voturile in Bucuresti

Filialele 3 si 5 sunt integral de partea lui Orban, in timp ce filiale 2 si 4 au fost adjudecate de Florin Citu. Organizatia PNL Sector 1 e divizata: presedintele Sebastian Burduja e de partea lui Florin Citu, insa o parte insemnata a filialei merge cu Orban.

Sectorul 6, condus de Ciprian Ciucu, inca nu e decis. In cazul in care va ramane cu Orban, actualul lider al PNL va castiga in mod categoric competitia cu Citu in randul delegatilor din Bucuresti.

Ciprian Ciucu a fost sprijinit de Ludovic Orban pentru a obtine candidatura la Primaria Sectorului 6 in negocierile cu USR PLUS purtate vara trecuta.