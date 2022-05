Fostul președintele al PNL Ludovic Orban, actualul președinte al Partidului Forța Dreptei, a vorbit, recent, despre o candidatură la alegerile prezidențiale din 2024.

Într-un interviu pentru Ziare.com, Ludovic Orban a declarat că „se gândește la o posibilă candidatură”. Fostul liberal a vorbit și despre planurile pe care le are cu partidul său, Forța Dreptei.

„Am fost întrebat dacă am în vedere o candidatură la prezidențiale și evident am dat un răspuns de bun-simț. Evident că mă gândesc la o posibilă candidatură”, a declarat pentru Ziare.com Ludovic Orban.

Organizații în teritoriu

Ludovic Orban spune că partidul său a stabilit obiective clare pe termen scurt, iar până la începutul verii ar trebui să aibă organizații județene în întreaga țară.

„Noi ne-am stabilit un program de dezvoltare. Forța Dreptei există cu acte în regulă de aproximativ două luni, de când am obținut hotărârea judecătorească și am fost înscriși în Registrul Partidelor. Obiectivul nostru este ca până la data de 1 iunie să constituim filiale în toate județele, în toate sectoarele, deci în București și în Diaspora, iar până la sfârșitul anului să reușim constituirea de organizații locale în aproximativ jumătate dintre cele 3.300 de localități ale României”, a spus Orban, în legătură cu planurile partidului.

Orban spune că așteaptă în partid „orice om” care susține ideologia partidului, nu doar foști liberali.

„Forța Dreptei este deschisă oricărui om care simpatizează cu idei, valori, decizii ale curentelor de dreapta, liberalism, conservatorism, creștin-democrație. Partidul este deschis în mod evident și către liberalii din PNL, dar încercăm să atragem în viața politică cât mai mulți români care nu au fost implicați până acum. Sunt foarte mulți oameni serioși, oameni de calitate, oameni care au făcut ceva la viața lor și care până acum nu s-au implicat în viața publică. România are nevoie de implicarea în decizia politică la nivelul comunităților locale, la nivel național, a unor oameni serioși, bine pregătiți, competenți, care au cu adevărat capacitatea de a aduce un plus în viața publică”, a declarat Orban.

Mizele partidului

Fostul președinte al PNL susține că „România are nevoie de o forță politică de dreapta”, iar partidul său are în vedere politici pentru clasa de mijloc și mediul de afaceri.

„Noi am constituit partidul ca o necesitate politică pentru România. Odată cu trădarea gravă făcută de Iohannis și de conducerea PNL a alegătorilor de centru-dreapta, dreapta din România, a alegătorilor care au fost împotriva PSD-ului și la ultimele alegeri, odată cu această trădare și mai ales odată cu această întovărășire în care a intrat PNL cu PSD pe un termen extrem de lung, astăzi în România nu mai există o forță politică de centru-dreapta care să reprezinte clasa de mijloc, mediul de afaceri, zona privată, cei care trăiesc din exercitarea profesiilor liberale, în general oamenii care trăiesc din munca lor, din inițiativa lor economică, a oamenilor care trăiesc pe propriile picioare.

România nu poate să meargă înainte sărind doar în piciorul stâng, România are nevoie de o forță politică de dreapta, autentică, care să imprime României politici de dezvoltare, de modernizare, de încurajare a inițiativelor individuale în societate, politici de încurajare a capitalului autohton și a oricărui român care vrea să dezvolte o afacere, politici care să ducă la o creștere economică, politici care să utilizeze resursele publice pentru binele comun și nu pentru a încuraja lenea sau inactivitatea”, a adăugat fostul lider al liberalilor.

PNL

Despre PNL, Ludovic Orban susține că nu mai este „ceea ce spune numele”.

„Oricine astăzi ar mai vrea să voteze PNL trebuie să știe că cine votează PNL, de fapt, votează și PSD. Și un VOT pentru PNL este și un vot pentru PSD. Din păcate, PNL astăzi este doar o carcasă, care de fapt adăpostește cu totul și cu totul altceva decât ceea ce spune numele. Mai precis, pe afară e vopsit gardul, înăuntru-i leopardul, cum zice o vorbă.

Orice om care are o gândire liberală nu mai poate să meargă pe mâna PNL pentru că PNL nu face altceva decât să fie o copie nereușită a PSD sprijinind toate politicile nocive pentru România, care au fost duse de PSD de la Revoluție și până astăzi”, a spus Orban.

Următoarele alegeri prezidențiale în România au loc în 2024, iar politicienii au început deja să vorbească despre acest subiect.

Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Sibiu, că intenţionează să candideze la Preşedinţia României, dar şi că preşedintele Klaus Iohannis i-a produs cea mai mare dezamăgire dintre toţi cei alături de care a făcut politică.

"Cu siguranţă. Dacă mă uit pe scena politică românească, îmi dau seama că e o afirmaţie de bun simţ, exprimarea unei intenţii de a candida la Preşedinţia României. Plus că, vă mai spun încă o dată, după ce te-ai fript cu ciorba, sufli şi în iaurt. Foarte greu aş mai putea să iau decizia să mai sprijin pe altcineva", a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Orban s-a declarat dezamăgit de preşedintele Klaus Iohannis.

"Cea mai mare dezamăgire care mi-a provocat-o vreodată un om alături de care am făcut politică este dezamăgirea provocată de Klaus Werner Iohannis. Niciodată nu mi-aş fi imaginat că, sub masca de neamţ pe care şi-a pus-o, sub masca euro-atlantistă pe care şi-a pus-o, se poate ascunde un caracter atât de josnic, o lipsă de onestitate şi de empatie faţă de români şi atâta cinism şi lipsă de sensibilitate faţă de România, rareori mi-a fost dat să văd. (...) Eu mă consider responsabil pentru că am susţinut un astfel de politician", a declarat Orban.

Ludovic Orban şi alţi parlamentari din Forţa Dreptei au luat parte vineri, la Sibiu, la lansarea grupului de iniţiativă teritorială a partidului. Deputatul Constantin Şovăială este coordonatorul grupului de la Sibiu, din care mai fac parte alţi 13 membri, majoritatea foşti liberali.