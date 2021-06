Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, sustine ca nu s-a dorit cu adevarat finalizarea dosarului Mineriadei si pedepsirea vinovatilor, dar si-a exprimat increderea ca lucrurile vor intra "pe un fagas firesc" si va face tot ceea ce poate din functiile publice pe care le detine pentru ca acest lucru sa se intample.

"Am o opinie clara, nu s-a dorit finalizarea acestor dosare. Este de domeniul evidentei, au trecut 31 de ani, dosarele sunt instrumentate, in mare parte exista marturii, exista probe, exista indicii clare, faptul ca nu a fost finalizat, se datoreaza faptului ca nu s-a dorit finalizarea, dar am incredere ca lucrurile vor intra pe un fagas firesc. Noi avem ca obiectiv principal adoptarea legilor justitiei si vom incerca sa adoptam o legislatie cat mai apropiata de reglementarile europene, de inaltele standarde in materie de drepturile omului, de justitie, de la nivel european", a declarat Orban, duminica, la evenimentul de comemorare a victimelor represiunii din iunie 1990 - Mineriada, la troita victimelor mineriadelor din Piata Universitatii.

Intrebat daca in dosarele Mineriadei sau cel al Revolutiei sunt de vina procurorii si daca acestia nu ar putea fi trasi la raspundere, acesta a raspuns: "Cu siguranta pot fi trasi la raspundere".

"In conformitate cu legea, cei care instrumentau dosarul trebuiau sa adune toate probele, sa finalizeze rechizitoriul, sa-l trimita in judecata, dar cu toate datele, cu toate probele. Au fost niste tergiversari, trageri de timp, tot felul de chichite procedurale voite, nu s-a dorit cu adevarat pedepsirea vinovatilor si pentru mortii din Revolutie si pentru mineriade. Nu s-a dorit si e un sistem asa, o mana nevazuta care parca trage niste sfori cand e vorba de astfel de evenimente in care exista vinovatii la cel mai inalt nivel si vinovatii care nu tin numai de o persoana, ci de oameni care au actionat in mod clar, premeditat, impotriva libertatii, impotriva democratiei, impotriva vietii si a integritatii fizice a romanilor", a sustinut Ludovic Orban.

El a apreciat ca nu justitia in ansamblu este de vina pentru aceasta situatia, anumite persoane. "Au fost niste procurori, au fost niste politisti judiciaristi implicati in intrumentarea acestor dosare, au fost judecatori care au retrimis dosarul, deci, practic, sunt persoane, sunt magistrati care au resposabilitati legate de tergiversarea dosarului", a aratat presedintele Camerei Deputatilor.

Orban a afirmat ca a fost in Piata Universitatii atat pe 21 decembrie 1989, cat si in 13 si 14 iunie 1990.

"Eu am fost participant la aceste evenimente si, intr-un fel, am facut parte dintre aceia impotriva carora s-a actionat cu forte de represiune in mod brutal, nejustificat, fara niciun fel de baza legala si motivatie. Voi continua sa insist, sa sustin, sa fac ceea ce pot din functiile publice pe care le am ca sa se afle adevarul si sa fie pedepsiti cei vinovati", a mai declarat Orban.