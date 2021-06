Ludovic Orban anunta ca, in privinta desfiintarii SIIJ, se asteapta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, 22 iunie, ca partidele aflate la guvernare vor astepta punctul de vedere al Comisiei de la Venetia in privinta Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.



"Am discutat in sedinta coalitiei si despre Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a luat decizia sa sesizeze Comisia de la Venetia. Nu a fost o sesizare din partea Guvernului, ci o sesizare din partea ministrului Justitiei. Din informatiile pe care le avem, in prima saptamana din iulie, cel mai probabil in jurul datei de 3 iulie, plenul Comisiei de la Venetia se va pronunta asupra sesizarii formulate de Stelian Ion.

Noi am hotarat ca in termen de doua saptamani dupa ce se pronunta Comisia de la Venetia, sa intrunim coalitia, sa convocam o sesiune extroardinara, pentru a vota in plen desfiintarea sectiei speciale", a spus Orban la Palatul Parlamentului dupa sedinta coalitiei de guvernare.

Intrebat daca UDMR va tine cont de punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, Orban a raspuns: "Ne vom intruni dupa ce se adopta in plenul Comisiei de la Venetia punctul de vedere si vom lua o decizie impreuna.

Aceasta decizie o vom transpune prin convocarea unei sesiuni extraordinare la Senat, pentru ca la Camera Deputatilor am trecut o forma de desfiintare a SIIJ cu garantiile privitoare la acordul CSM cu privire la trimiterea in judecata a diferitelor sectii, fie ca e vorba de sectia de judecatori, fie de sectia de procurori. Asteptam punctul de vedere al Comisiei de la Venetia".