Ludovic Orban sustine ca nu si-a dorit competitia interna care are loc la acest moment pentru sefia formatiunii politice si regreta modul in care campania interna se desfasoara.

"Din pacate, trebuie sa spun ca unele aspecte ale campaniei interne nu sunt foarte placute si nu prea au legatura cu ceea cu inseamna democratia. Dar eu voi merge in continuare pe aceeasi linie: un mesaj pozitiv adresat catre membrii PNL", declara Orban. El spune ca spera ca listele cu delegati pentru Congres sa fie facute in functie de performantele electorale si nu dupa criteriul obedientei.

"Va spun din capul locului ca mie nu-mi plac declaratiile astea, ca eu sunt cu Citu, eu sunt cu Orban. De altfel, le-am si cerut colegilor sa fie mai discreti in a spune ca sunt cu Orban. Acuma, pe de alta parte, sigur ca cineva are nevoie, cum sa spun asa, sa creeze o senzatie ca are un oarecare sprijin si din cauza asta se dau tot felul de declaratii care mai de care mai uimitoare si mai ciudate, din partea unor oameni la care te astepti cel mai putin", a afirmat Ludovic Orban intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Neamt.

Orban a reafirmat ca va face campania interna din partid "asa cum a fost intreaga sa cariera"; adresandu-se fiecarui membru al partidului si spunand ce va face, cum va conduce partidul, care este obiectivul si care sunt mijloaele pentru atingerea acestuia. El sustine ca vrea sa isi convinga colegii de partid ca "este in avantajul PNL si al Romaniei" ca el sa fie ales presedinte al formatiunii politice.

"Suntem intr-o competitie pe care nu mi-am dorit-o. Si e o competitie pe care, sigur, teoretic, competitia trebuie sa scoata la iveala oferte suplimentare, sa determine competitorii sa fie mai buni, sa se miste mai repede, sa comunice mai bine, sa prezinte proiecte mai serioase. Din pacate, trebuie sa spun ca unele aspecte ale campaniei interne nu sunt foarte placute si nu prea au legatura cu ceea cu inseamna democratia. Dar eu voi merge in continuare pe aceeasi linie: un mesaj pozitiv adresat catre membrii PNL", a adaugat presedintele PNL.

Ludovic Orban sustine ca modul in care vor vota delegatii se va hotari la Conferintele Judetene in cazul alegerilor pentru filiale, si la Congres, pentru sefia la nivel national.

"Sper ca delegatii sa fie alesi dupa niste criterii obiective, in functie de performantele electorale, in functie de contributia efectiva si sa nu se faca liste cu delegati care sa aiba un singur criteriu: sa fie yes man-i. (...) Am incredere in membrii PNL, am incredere in discernamantul si in capacitatea fiecaruia de a judeca cu mintea lui ceea ce este bine pentru PNL si sunt convins ca la Congres delegatii care vor reprezenta filialele judetene vor decide ceea ce este mai bine pentru PNL si anume vor decide sa ma realeaga in functia de presedinte al PNL", mai sustine Orban.