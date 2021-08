Ludovic Orban, despre coaliția cu UDMR: ”Funcţionează ca un partid ciudat. E o guvernare complicată”

Ludovic Orban a declarat duminică, 8 august, că guvernarea alături de UDMR este complicată, dar că UMRD este un partener care îşi respectă cele mai multe înţelegeri.

Orban a precizat că sunt anumite limite peste care PNL nu trece, dar nu a dorit să dea un exemplu în acest sens.

Ludovic Orban a declarat duminică, în Covasna, că a cerut liberalilor din judeţele Covasna şi Harghita să se adreseze şi maghiarilor.

„Le-am spus şi în Covasna şi în Harghita să se adreseze şi maghiarilor. Şi evident să întărească susţinerea în rândul românilor, să creştem ponderea, dar ponderea scorului obţinut e de peste 30%, peste media naţională pentru că dacă te referi strict la populaţia românească care e cea mai predispusă să voteze cu noi, dar de asemenea, i-am rugat dacă pot să atragă şi cetăţeni români de etnie maghiară, care au concepţie liberală şi care vor să vină în partidul nostru”, a afirmat Orban.

El crede că cetăţeni cu idei liberale ar putea vota PNL.

„UDMR funcţionează ca un partid ciudat, e de fapt o asociere de partide şi alte tipuri de formaţiuni, un singur partid e greu să îi reprezinte pe toţi. Din cauza asta sunt convins că sunt destui cetăţeni care cred în ideile liberale şi care cred că ar putea să voteze cu PNL”, a transmis preşedintele PNL.

Întrebat dacă guvernarea alături de UDMR înseamnă un compromis, Ludovic Orban a răspuns: „E o guvernare complicată, dar să ştiţi că noi am mai guvernat cu UDMR, am guvernat şi în perioada Convenţiei, am guvernat cu UDMR după 2005. (...) UDMR are oameni competenţi care girează cu profesionalism ministere, agenţii, autorităţi şi de regulă UDMR e un partener care îşi respectă cele mai multe înţelegeri, angajamente pe care şi le ia împreună cu partenerii de coaliţie. Sunt anumite limite peste care nu trecem”.

Liderul PNL nu a dorit să se dea un exemplu de astfel de limite.