Ce s-a întâmplat cu Toby, câinele adus de Ludovic Orban la sediul PNL. „5 ani de zile a fost tratat cu omenie, asta până de curând”

Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a scris pe Facebook despre câinele Toby, căruia susține că i-a găsit un adăpost la sediul PNL în urmă cu câțiva ani. Animalul ar fi primit acolo toată atenția și ar fi devenit un „obișnuit al casei.”.

Fostul liberal susține că de curând câinele „a fost alungat” de la sediul PNL. Orban spune că Toby a fost dus la un adăpost.

„Pe mine m-ați..., dar cu Toby ce-ați avut?

În 2017 o amică m-a rugat să găsesc o soluție pentru cățelul ei, pentru că nu mai avea posibilitatea să aibă grijă de el. Acasă nu mai puteam să îl iau, pentru că aveam deja 3. Am întrebat mai mulți colegi dacă nu pot să îl adopte și, până la urmă, am decis să îi oferim „casă” lui Toby la sediul PNL, care are și o curte foarte spațioasă. Nimeni nu a avut nicio obiecție.

Toby a devenit un obișnuit al casei. Primea mâncare și atenție de la mulți liberali iubitori de animale. 5 ani de zile a fost tratat cu omenie. Nu a deranjat pe nimeni și nimeni nu a avut nicio treabă cu el. Asta până de curând.

Astăzi am aflat cu stupoare că epigonii instalați la ordin la butoanele partidului nu au mai avut loc de el și l-au alungat, ducându-l la un adăpost de căței. Cât de rău să fii, cât de insensibil ca să alungi fără niciun motiv un cățel nevinovat din locul în care s-a obișnuit să trăiască? Cum să îl duci la un adăpst de câini după ce a trăit 5 ani printre oameni? Nu au fost în stare să găsească niciun iubitor de animale care să îl adopte?

Asta a pus capac. Nici nu mai vreau să aud de ei”, a transmis Ludovic Orban.

Reprezentanta Protecției Animalelor Ilfov, Hilde Tudora, a transmis pe Facebook că Toby a fost dus la un adăpost de animale după ce a mușcat un paznic. Aceasta îi cere lui Orban să nu facă din câinele Toby un subiect de dezbatere politică și spune că se va ocupa personal să-i găsească o familie adoptivă.

Hilde Tudora spune că Orban s-a interesat de Toby și chiar a fost să-l vadă.

Răspunsul pe larg:

„Referitor la Toby, câinele de la PNL

Toby e bine. A ajuns în grija mea și a colegilor mei. Povestea pe scurt: zilele trecute m-a sunat cineva de la PNL și mi-a zis că Toby l-a mușcat pe paznic și m-a întrebat dacă-i pot găsi un loc în altă parte, în ideea în care eu lucrez la CJ Ilfov, iar Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, știe toată lumea, salvează o grămadă de animale. Mi s-a spus clar că domnul Orban fusese sunat, știa de situație.

Toby a fost lăsat liber prin curte, să alerge, iar la un moment dat a venit cineva străin, el a început să latre, paznicul l-a luat să-l bage în țarc și Toby l-a mușcat.

La muncă avem câini bătrâni și cu probleme. Mai avem mulți alții internați. Luăm mereu câini de pe stradă. Din lipsă de spațiu, eu am decis să-l ducem pe Toby temporar în adăpostul Brănești. E cel mai ok adăpost public. Modern, curat, cu angajați dedicați, care iubesc enorm animalele. În paralel, am stabilit să-i facem săptămâna viitoare niște fotografii frumoase ca să-l promovăm pentru adopție. Eu și colegii mei fix cu asta ne ocupăm, facem campanii de adopție.

Ieri dimineață, m-a sunat o altă persoană, prietenă foarte bună cu domnul Orban. M-a întrebat unde e Toby, i-am dat toate detaliile, a și fost să-l vadă. Ba chiar mi-a spus că admiră munca pe care o fac, după ce i-am spus clar că-l vom promova pentru adopție pentru că locul câinilor nu e în adăposturi ori în țarcuri. Mai mult, domnul Orban a fost în dimineața asta să-l vadă pe Toby, s-a jucat puțin cu el și i-a făcut câteva poze.

Domnule Ludovic Orban, cu tot respectul, nu e cazul să facem din Toby un subiect de dezbatere politică! Minunat era să-i fi găsit familie de mult timp. A stat cinci ani într-un țarc. Găsesc eu familii minunate pentru animale, dar dumneavoastră, la notorietatea pe care o aveți?! Acum practic mai stă o perioadă scurtă tot într-un țarc.

În orice caz, Toby e un câine absolut minunat, super iubitor. Nu știu exact cum a fost episodul cu paznicul, dar probabil Toby a răspuns cu agresivitate de teamă. S-o fi speriat. Sunt sigură că-i vom găsi un cămin adevărat”, a transmis Hilde Tudora.