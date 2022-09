Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, fost premier și fost lider al PNL, a lansat marți, 27 septembrie, un nou atac împotriva foștilor colegi care au ales coaliția cu PSD și a premierului Nicolae Ciucă.

Ads

În opinia lui Orban, PNL e într-un declin care se va accentua după ce PSD va prelua funcția de premier, iar Nicolae Ciucă nu are șanse să câștige alegerile prezidențiale.

”După rocadă, premierul Ciucă va avea mari probleme și va mai rămâne președinte al PNL doar dacă-l va sprijini Iohannis. Ciucă n-are nicio legătură cu liberalismul, cu PNL. Nu înțelege politică, nu înțelege economie, nu înțelege administrație. E un premier care nu-l reprezintă decât pe Iohannis, nu reprezintă electoratul PNL”, a afirmat Orban marți seară, la B1 TV.

Ads

Fostul lider al PNL a mai susținut că Ciucă își va pierde autoritatea în partid după ce nu va mai fi prim-ministru.

”Eu nu mi-l imaginez pe Ciucă în postura de candidat la președinție. Ciucă încă e acceptat ca președinte (al PNL) că are funcția de premier și are pâinea și cuțitul în materie de funcții, de alocări de resurse către clientela de partid. Când nu va mai fi premier, nu va mai avea această putere și nu va mai avea aboslut niciun fel de autoritate”, a spus Orban, adăugând că ”Ciucă nu are o carieră politică”.

”Ciucă are mari probleme inclusiv în comunicarea cu cetățenii. Dacă-l lași fără hârtie sau promper, nu mai cunoaște bine decât o singură literă a alfabetului”, a mai spus liderul partidului Forța Dreptei.

Orban: PNL, într-un declin grav

Fostul premier a subliniat că PNL ”a intrat într-un declin” alături de PSD, care nu poate fi acoperit de tot felul de sondaje comendate.

Ads

”PNL, la ora actuală, îi lustruiește ghetele lui Ciolacu și e în postura de tovarăș de drum, dar în poziție secundară, care nu mai are capaicitatea de a impune vreo politică liberală. După preluarea de către PSD a poziției de premier, PNL nu va mai exista în actuala guvernare și asta va duce la prăbușirea PNL, că nu mai reprezintă pe nimeni decât pe sine și cei care dețin funcții sau sinecuri în structuri guvernamentale la nivel național și central”, a mai declarat Ludovic Orban.