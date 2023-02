Fostul premier Ludovic Orban, aflat în fruntea Guvernului în anul 2020, atunci când au avut loc achiziţiile care sunt cercetate în dosarul care îl vizează pe directorul Romarm, Gabriel Ţuţu, pe selecţionerul Victor Piţurcă şi pe fiul acestuia din urmă, a declarat joi, 2 februarie, că nu avea cunoştinţă despre aceste afaceri.

Orban a precizat că, atunci când a mers în vizită la uzina unde se produceau măşti, utilajele funcţionau şi că nici serviciile secrete şi nici subalternii săi nu l-au avertizat asupra neregulilor care au făcut sau fac obiectul anchetelor penale.

Întrebat joi seară, la Realitatea Plus, dacă avea cunoştinţă despre afacerile de la Romarm, Ludovic Orban a răspuns: ”Evident, nu”.

”Dacă aş fi ştiut, nu le-aş fi permis. (...) Cum să ştiu de afacerile pe care le face Ţuţu? Nu am avut absolut niciun fel de ştire despre vreo ilegalitate care se comite la Romarm, absolut nicio informaţie, nu am avut nicio relaţie cu Romarm decât nişte relaţii care au fost în două sau în trei evenimente publice, în care media a fost de faţă, unul dintre ele a fost la UPS Dragomireşti şi cam atât. (...) Absolut niciun fel de informaţie nu am avut pe acest subiect”, a adăugat fostul premier.

El a spus că nimeni nu l-a informat că ar exista probleme legate de achiziţiile făcute în contextul pandemiei de COVID.

”Nu am avut nicio informaţie despre nicio ilegalitate care să se fi petrecut în mandatul meu de premier în ceea ce priveşte procedurile de achiziţie, cu atât mai puţin de la această entitate, Romarm. Dacă aş fi avut cel mai mic element, să fi primit o informare din partea serviciilor sau să fi primit o informare, de exemplu, din partea directorului UPS Dragomireşti.... Nu am primit nicio informare legată despre vreo ilegalitate cu privire la activitatea directorului general al Romarm”, a mai spus el.

Orban a explicat şi contextul vizite sale la uzina de la Dragomireşti, acolo unde s-au produs măştile care au rămas în număr mare pe stoc: ”Am fost invitat de ministrul Economiei şi Energiei din perioada respectivă la lansarea producţiei. Era practic prima capacitate de producţie de măşti FFP2 chirurgicale şi am onorat această invitaţie. Maşinăria a funcţionat acolo, în prezenţa noastră, cu toată echipa de la Romarm: directorul general, directorul UPS Dragomireşti care ulterior a făcut nişte comentarii, în presă, dar ulterior. La momentul respectiv niciunul nu a scos un sunet. Am avut o discuţie legată de utilaje, utilajele au funcţionat în prezenţa mea”.

Fostul prim-ministru a mărturisit că, atunci când la Dragomireşti producţia de măşti a fost oprită temporar din cauza problemelor la utilaje, el nu a fost informat şi a aflat despre acest lucru dintr-o anchetă jurnalistică.

Orban a mai spus că, în opinia sa, ”toţi cei care au furat în pandemie trebuie să fie pedepsiţi şi trebuie să fie pedepsiţi drastic”.

El s-a declarat deschis în a colabora cu anchetatorii dacă aceştia îi vor solicita informaţii pe care le deţine despre ce s-a întâmplat în acea perioadă.

”Orice anchetă DNA, dacă apelează la mine să colaborez, să furnizez informaţii, o fac cu cea mai mare plăcere, dacă am aceste informaţii”, a subliniat el.

În ceea ce priveşte relaţia sa cu Victor Piţurcă, fost şef al Executivului a spus că îl cunoaşte pe selecţioner din perioada 2003-2004 şi că acesta a participat la evenimentul de lansare a candidaturii sale la Primăria Capitalei în anul 2008, când Piţurcă s-a declarat susţinătorul său. Orban a afirmat că nu s-a mai întâlnit cu Piţurcă din anul 2018, nu a avut nicio legătură cu acesta cât timp s-a aflat la guvernare şi că nu a avut nicio implicare în derularea contractului dintre firma fiului acestuia şi Romarm.

Tribunalul Bucureşti a decis plasarea sub control judiciar a lui Alexandru Piţurcă şi a directorului Romarm, Gabriel Ţuţu, în dosarul intrumentat de DNA.