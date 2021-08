Orban îl susține pe Cîțu în disputa privind banii pentru Ministerul Transporturilor: „Solicitările sunt exagerate şi nu sunt conforme cu necesităţile reale”

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a afirmat marți, 10 august, că, în opinia sa şi a premierului Florin Cîţu, solicitările Ministerului Transporturilor la rectificarea bugetară sunt exagerare şi nu sunt conforme cu necesităţile reale.

“În ceea ce priveşte bugetul Ministerului Transporturilor, opinia, atât a premierului, cât şi opinia mea, este că solicitările sunt exagerate şi nu sunt conforme cu necesităţile reale, ci mai ales cu execuţia bugetară pe primele şapte luni ale anului. Sigur că va fi o creştere alocărilor bugetare, o creştere de peste 350 de milioane, din datele pe care le avem şi această creştere noi o considerăm o creştere suficientă ţinând cont de execuţia bugetară şi de stadiul diferitelor proiecte de investiţii”, a afirmat Orban, marţi, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Ads

El a menţionat că trebuie făcută o analiză a modului cum s-au derulat proiectele de investiţii.

“Sigur că aici trebuie făcută o analiză extrem de serioasă pe mod de derulare a proiectelor de investiţii, pe ritmul de derulare a proiectelor care urmează să intre în execuţie pentru că aici sunt foarte multe obiective de investiţii care sunt incluse în lista obiectivelor de investiţii care generau cheltuieli şi aici trebuie văzut foarte clar ce se întâmplă cu aceste obiective de investiţii.

În ceea ce priveşte fondurile europene, ne aducem aminte că Ministerul Transporturilor beneficiază de cea mai generoasă alocare, numai că până acum au fost absorbiţi bani în special pentru cererile care au fost depuse în anul anterior, mai puţin pe cele depuse după 1 ianuarie. Din analiza pe care am făcut-o e o creştere suficientă”, a transmis Ludovic Orban.

Liderii USR PLUS sunt total nemulţumiţi de suma pe care a primit-o Ministerul Transporturilor la rectificarea bugetară, puţin peste 300 de milioane de lei, deşi Cătălin Drulă ceruse de aproape 10 ori mai mult pentru proiecte de infrastructură, au declarat surse politice pentru News.ro.

Nemulțumire în tabăra USRPLUS

Liderii USR PLUS contestă faptul că Ministerul Transporturilor a primit o sumă infimă, în timp ce premierul a alocat nu mai puţin de 3 miliarde de lei pentru Fondul de Rezervă Bugetară, bani destinaţi autorităţilor locale.

Premierul Florin Cîţu a afirmat că ar trebui să ia bani de la Ministerul Transporturilor, nu să dea.

”În primul rând, la Ministerul Transporturilor, nu aş vrea să vorbesc despre aceste cifre, pentru că nu aş vrea să le spun public pentru că încă discutăm. Dar la Ministerul Transporturilor ar trebui să iau bani, nu să dau, după execuţia bugetară”, a afirmat Florin Cîţu, la finalul şedinţei Guvernului de săptămâna trecută.

În plus, Cîţu afirmă că suma vehiculată pentru Fondul de Rezervă Bugetară nu este corectă.

Ads

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunţat, în replică, o execuţie bugetară de peste 90% şi un record în atragerea de fonduri europene, afirmând că toate sumele care vor fi alocate vor fi cheltuite.

”Varianta de rectificare vine din teama că nu am cheltui aceşti bani? Sau tocmai, că i-am cheltui?”, afirma Drulă, explicând de ce este necesară suplimentarea fondurilor.





Cioloş: Rectificarea bugetară este o atribuţie a coaliţiei de guvernare



Rectificarea bugetară este o atribuţie a coaliţiei de guvernare, iar premierul nu poate să decidă singur, a declarat copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş, citat de Agerpres.

El a subliniat că USR PLUS a formulat câteva propuneri care să fie prinse în proiectul de rectificare şi are aşteptări în acest sens la ministerele Transporturilor şi Sănătăţii.

„Am avut astăzi şedinţa Biroului Naţional USR PLUS, în care am discutat mai ales pregătirea şedinţei de coaliţie de astăzi după-amiază, când principalul subiect pe agendă va fi discuţia proiectului de rectificare bugetară. Aici vreau să fac o precizare, ca să fie foarte clar, rectificarea bugetară este o atribuţie a coaliţiei de guvernare, aşa cum şi adoptarea bugetului a fost o responsabilitate a coaliţiei. Deci, acolo se iau deciziile, nu poate să decidă premierul singur şi nicio o altă persoană individual sau ministrul de finanţe rectificarea”, a declarat Dacian Cioloş, marţi, la finalul Biroului Naţional al USR PLUS.

Ads

Cioloş a adăugat că USR PLUS a formulat câteva propuneri legate de rectificare şi are aşteptări pentru câteva ministere care „nu sunt satisfăcute cu ceea ce a fost propus până acum, cu ceea ce este pe masă”, menţionând în acest sens Ministerul Transporturilor şi Ministerul Sănătăţii.