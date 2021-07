Premierul Florin Citu si presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban, ambii candidati pentru sefia PNL la congresul din septembrie, au lansat o noua serie de contre unul impotriva celuilalt.

Primul a fost Ludovic Orban, care a afirmat luni, 5 iulie, ca fara o colaborare cu USR-PLUS, alegerile locale din Capitala ar fi fost castigate de Gabriela Firea. Liderul PNL a facut aluzie la declaratiile lui Florin Citu, care le-a transmis saptamana trecuta colegilor din PNL Bucuresti sa voteze "intelept" pentru alegerea presedintilor de filiale, intrucat, cu el viitor lider al partidului, vor sustine doar membri PNL la primariile de sector.

Ads

"Daca noi si mai ales eu nu mi-as fi asumat raspunderea de a face intelegere cu USR PLUS si de a impune dintre cei doi competitori de la USR PLUS - Vlad Voiculescu si Nicusor Dan candidatul sprijinit de PNL si de USR PLUS -, astazi primar general al Capitalei ar fi fost Gabriela Vranceanu Firea. Asta este adevarul.

Stiu ca toti ne-am fi dorit un liberal care sa castige alegerile. Pe de alta parte, noi ca liberali nu mai puteam accepta sa tinem Bucurestiul sub domnia incompetentei, coruptiei si fariseismului care s-a intamplat in perioada de guvernare si a Gabrielei Vranceanu Firea. Dupa 12 ani de conducere PSD, dreapta a reusit sa castige Bucurestiul datorita faptului ca am avut inteligenta si intelepciunea sa gasim acea solutie castigatoare care ne-a dus astazi sa fim la putere la nivelul Bucurestiului si in aproape toate sectoarele", a declarat Ludovic Orban.

"In PNL e dictatura"

De cealalta parte, Florin Citu nu a dat inapoi si a raspuns cu aceeasi moneda, facand un apropo la modul in care Ludovic Orban ii apara pe Costel Alexe si Mihai Chirica dar si primarii de la PSD recrutati anul trecut inainte de alegerile locale. Premierul a afirmat ca in PNL exista o tabare care vrea "sa se alature PSD", iar mai apoi l-a criticat indirect pe Orban pe motiv ca a intrat "in competitie cu PSD pe populisme"

"Sa intri in competitie cu PSD pe populisme e o competitie pe care o pierzi de la inceput. Nu vom mai face asa ceva niciodata. Ne tinem de reforme. (...) Luptam pana in 2024 cu PSD, cu cei din interior care vor sa se alature PSD si ne vom bate cu toti ca sa facem PNL cel mai mare partid politic din Romania", a relatat Citu.

Acesta a mai declarat apoi ca PNL a devenit un partid in care "ajungi sa-ti fie teama sa ai o optiune", si adaugand ca asta reprezinta dictatura.

"Asa am ajuns in Partidul National Liberal - sa-ti fie teama sa ai o optiune, sa-ti fie teama sa spui public ca vrei sa ai o optiune, optiunea ta. Asta nu este liberalism, asta e dictatura", a mai relatat liberalul.

Marti seara, Ludovic Orban a calificat declaratiile lui Florin Citu drept "o gluma". Pentru mine democratia este fundamentala, si in societate, si in partid. Cred ca in putine perioade PNL a fost mai democratic decat in perioada in care am condus eu partidul. Dovada cea mai buna este ca se pot exprima in felul acesta si ca nimeni nu pateste nimic. Desi am fost sac de box pentru multi dintre colegii mei am mers mai departe si am condus partidul mai departe", a spus Orban, la sediul PNL.