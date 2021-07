O noua confruntare dura a taberelor din PNL. Candidatura care i-a surprins pe liberalii de la Sectorul 1

Se anunta o noua confruntare a taberelor din Partidul National Liberal (PNL).

Joi seara, incepand cu ora 17:00, in filiala PNL Sector 1 vor avea loc alegeri pentru a stabili noua echipa de conducere, precum si mandatul cu care liberalii din filiala vor merge la Congresul PNL din 25 septembrie.

Candidatura care i-a socat pe liberalii din filiala

Sectorul 1 este controlat in prezent de Sebastian Burduja, deputat din 2020, care vrea sa-si pastreze mandatul de presedinte al filialei, anuntandu-si oficial candidatura in urma cu 3 saptamani.

"Dragi prieteni, pe 18 iunie, de ziua mea, mi-am depus candidatura pentru un nou mandat de presedinte al PNL Sector 1. Sunt mandru, onorat si recunoscator ca am reusit in ultimii doi ani sa construim o echipa formidabila.

Stau marturie cele mai bune rezultate liberale din Bucuresti la toate alegerile parcurse impreuna, in mod special la alegerile parlamentare si cu exceptia asumata a alegerilor locale (unde decizia a fost sa nu avem candidat propriu). La fel de important, sunt zeci de proiecte si zeci de mii de oameni pe care am reusit sa-i sprijinim si carora le-am redat speranta in Partidul National Liberal si in Romania normala.

Intr-adevar, toate aceste realizari s-au facut printr-o munca titanica de echipa, pe baza unor valori solide, a promisiunilor respectate fata de noi insine si fata de cetateni, impreuna cu oameni de caracter, oameni care au ales politica pentru a fi in slujba semenilor lor si nu pentru o agenda personala meschina.

Am spus de la bun inceput ca avem nevoie de o noua paradigma: politica pentru oameni, intre oameni. Asta am facut in fiecare clipa, mereu alaturi de toti colegii mei - si la bine, si la greu, si in strada la actiunile de campanie, si la sedintele de lucru, si la gandirea programelor de guvernare. 

Imi asum sa continuam toate lucrurile bune si sa ducem aceasta filiala fanion a Partidului National Liberal mai sus decat a fost vreodata - ceea ce nu e deloc putin lucru.

Inchei prin cuvintele marelui Ion I. C. Bratianu: "Nu ma tem de pietrele ce mi se arunca in timpul vietii, ma ingrijesc numai de piatra ce mi se va aseza, dupa moarte, pe mormant". Asa sa-mi ajute Dumnezeu! Ramane cum am stabilit: inainte, impreuna", spunea Sebastian Burduja.



Daca la inceput liberalul a dorit sa stea departe de confruntarea Florin Citu - Ludovic Orban, lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Surse liberale au dezvaluit pentru Ziare.com ca, daca la inceput s-a crezut ca deputatul PNL va face echipa cu Tanase Stamule si va fi in tabara lui Ludovic Orban, ezitarile lui Burduja de a spune clar cu cine va merge dupa 25 septembrie l-au facut pe liderul PNL sa se indoiasca de loialitatea lui si sa actioneze.

Astfel ca, s-a ajuns in situatia in care, cu doar cateva zile inainte Burduja sa se trezeasca cu un contracandidat la sefia PNL Sector 1, chiar in persoana lui Dragos Preda, actualul vicepresedinte al PNL Sector 1, despre care surse liberale spun ca este un sustinator al lui Ludovic Orban. De altfel, pe pagina de Facebook al acestuia

"Va spun clar: am ramas surprinsi. Nu ne asteptam la aceasta candidatura. Chiar a fost o surpriza si e mana lui Ludovic Orban aici. Burduja s-a trezit cu un contracandidat pentru ca nu a zis clar pe cine sustine. Asta s-a intamplat. Nu e rau sa avem mai multi candidati pentru o functie, e chiar indicat, dar nu asa. Pentru ca nu sustii pe cine sa te trezesti cu un contracandidat peste noapte", au precizat surse liberale pentru Ziare.com

Potrivit CV-ului sau, Dragos Preda are expertiza in domenii precum dezvoltare internationala, reforma administratiei publice, politici de securitate si aparare, comunicare, dezvoltarea oraselor si comunitatilor inteligente etc. Preda nu are foarte multe aparitii in mass-media, acesta anuntanu-si candidatura doar prin cateva imagini sugestive pe pagina personala de Facebook.