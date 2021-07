Deputatul PNL Alexandru Popa a fost ales, vineri seara, 9 iulie, presedinte al Organizatiei Judetene a PNL Braila si si-a anuntat sustinerea pentru Ludovic Orban, "cel mai puternic presedinte al Partidului National Liberal".



La finalul scrutinului de alegeri, noul lider al liberalilor braileni a transmis, pe contul de pe o retea de socializare, ca spera sa nu-i dezamageasca pe cei care i-au dat votul de incredere.

"Multumesc, adevaratilor liberali din organizatia PNL Braila care mi-au acordat increderea de a fi presedintele filialei pentru urmatorii ani! Stiu ca increderea se castiga greu si se pierde usor, dar va asigur ca nu va voi dezamagi. Ne asteapta lupte grele impreuna, dar uniti in aceeasi echipa putem invinge adversarii nostri de la PSD pentru a oferi brailenilor sansa la o viata mai buna la noi acasa. Sunt convins ca impreuna, intr-o lupta adevarata cu adversarii de la PSD, alaturi de cel mai puternic presedinte al Partidului National Liberal, Ludovic Orban, vom castiga toate bataliile politice din 2024", a afirmat Popa.

Acesta si-a anuntat sustinerea pentru Ludovic Orban: "In calitate de presedinte nou ales al filialei PNL Braila, am decis sa-l sustinem pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal. Impreuna, in echipa cu Ludovic Orban, actualul si viitorul presedinte al Partidului National Liberal, mergem la victorie pentru Braila si pentru Romania".