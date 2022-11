Acuzat de agresiune de o gimnastă de 15 ani, antrenorul Lucian Sandu a luat o decizie radicală

Gimnasta Amalia Puflea (15 ani) l-a acuzat pe antrenorul Lucian Sandu că a lovit-o în repetate rânduri.

Cazul ei a ajuns în Parlamentul României, iar Amalia Puflea a venit împreună cu mama ei și le-a povestit deputaților din Comisia pentru egalitate de șanse pentru femei și bărbați:

„Am ales plec de la Deva deoarece au existat bătăi. Ne-au scos afară din sală, pentru că erau camere de filmat și să nu vadă camerele și Federația ceea ce face antrenorul nostru. Nu-mi ieșise un element la paralele – mie și altei colege – și ne-a scos afară din sală și ne-a dat câte o palmă peste cap. Alteori, când mai nimenea, ne dădea și cu șutul în fund, ne înjura. Am fost, în martie, la un concurs la Jeselo, eram accidentată și am concurat doar la un singur aparat și nici acela nu mi-a ieșit – la încălzire, nu-mi ieșise.

A ieșit antrenorul nostru afară din sală, și după ce am terminat exercițiul la paralele, pe o fată, o colegă de-a mea, a felicitat-o că i-a ieșit foarte bine, iar mie mi-a spus: Lasă că ajungem noi la Deva și te calc în picioare. Mi-a zis că a ieșit afară din sală, tot din cauza mea, și că i-a pufnit sângele pe nas. La FOTE (Festivalul Olimpic al Tineretului European – n.r.), îmi uitasem acreditarea în cameră, că trebuia să o luăm după noi, și mi-a zis că mă dă cu capul de pereți și, după aia, imediat mi-am luat-o.

În aceeași zi, doamna antrenor a venit la bustul gol, dezbrăcată, la noi în camera. Înainte de concurs, el (antrenorul Lucian Sandu – n.r.) – pentru că se simțea, simțeam toate fetele – mergea în baie să bea alcool, iar într-o zi, avea, într-o finală, o fată la paralele și această fată a simțit că miroase a alcool și a mers la alt antrenor, din altă țară, să îi spună să o ajute, să supravegheze concursul, fiindcă probabil că nu era în stare să stea din cauza alcoolului”, a spus Amalia Puflea, în fața deputaților, citată de Gândul.

Lucian Sandu a decis să se autosuspende în urma acestor acuzații.

Federația Română de Gimnastică a precizat:

Lucian Sandu s-a autosuspendat din funcția de antrenor coordonator al CNOPJ Deva și al lotului de senioare după ce a fost acuzat în mass media de agresare fizică și verbală de către Amalia Puflea.

Sandu și-a anunțat decizia în cadrul Comitetului Executiv al FRG întrunit pe 23.11, cazul său urmând să fie discutat de o comisie complexă de analiză din cadrul FRG.

„Din cauza acuzatiilor apărute azi în spațiul public am decis ca începând cu data de 1/12/2022 să mă autosuspend din functia detinută în prezent, până în momentul soluționării acestor acuzații. Autosuspendarea mea va intra în vigoare după încheierea Campionatelor Naționale de la Bacău, considerând că am obligația de a asista sportivele pregătite de mine la această ultimă competiție din an.

Am luat această decizie nedorind ca situația actuală și prezența mea în sală să afecteze negativ pregătirea gimnastelor în vederea realizării obiectivelor de performanță propuse pentru anul viitor.

Îmi rezerv dreptul ca după soluționarea acestor acuzații nefondate, să îi acționez în judecată pe toți cei care mi-au creat prejudicii de imagine, profesionale si materiale în această speță și să-mi reiau activitatea în cadrul acelorași structuri”, a declarat Lucian Sandu.

Până la soluționarea acestei situații, Lucian Sandu a anunțat că nu va mai intra în sala de antrenament.

Gina Groza Gogean este antrenor coordonator interimar.