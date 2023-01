Cine este Lucian Heiuș, șeful ANAF, despre care se speculează că ar putea să ocupe ministerul Finanțelor

Președintele ANAF Lucian Heiuș a dezvăluit într-un interviu că nu ar refuza funcția de ministru al Finanțelor după rotativa premierilor dacă acest portofoliu va ajunge la liberali. Heiuș a mai fost în cărți și în 2020 pentru ocuparea ministerului, la propunerea PNL.

Numele actualului șef ANAF este speculat că ar putea prelua ministerul de Finanțe după rotativa premierilor din luna mai. Întrebat dacă ar fi interesat de această funcție, Lucian Heiuș a explicat că este „firesc” acest obiectiv.

„Orice om care lucrează în administrație sau care are o activitate politică își dorește să fie ministru. E firesc să aibă acest obiectiv”, a declarat Heiuș pentru Digi24. Numele acestuia ca posibil titular la Finanțe a mai fost vehiculat în februarie 2020, când deținătorul portofoliului de atunci, Florin Cîțu, era învestit pentru rolul de premier. În ziua votului însă, Cîțu s-a retras și a rămas la Finanțe în următorul guvern Orban.

Politician reținut

În vârstă de 57 de ani, Lucian Heiuș este fost deputat PNL de Hunedoara în mandatul 2016 - 2020, iar în interiorul partidului era cunoscut drept un personaj reținut care se ferește de scandaluri și controverse. Acesta nu a mai prins un al doilea mandat de parlamentar, însă a lucrat ca secretar de stat în ministerul de Finanțe, iar mai apoi, în mai 2022, a fost promovat șef al ANAF.

Potrivit CV-ului de pe site-ul ANAF, Heiuș a absolvit Facultatea de Mecanică de la Institutul Politehnic Cluj-Napoca în 1990 iar până în 1994 obține trei certificate de perfecționare în comerț și contabilitate.

Apoi, acesta începe alte două facultăți - Management Turistic și Comercial la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din Cluj plus Facultatea de Științe Economice de la Universitatea „Babeș-Bolyai”. Heiuș obține licența la ambele facultăți în 1999, același an în care se înscrie și în PNL, unde ajunge imediat președinte al organizației din Orăștie, orașul în care s-a născut. În 2006 obține și diploma de master în „administrație publică în contextul legislației actuale” la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

De la fabrica de vagoane la parlament

Pe plan profesional, Heiuș a lucrat mai întâi ca inginer la Întreprinderea de Vagoane Arad, iar mai apoi la două societăţi pe acţiuni profilate pe producţia de îmbrăcăminte şi încălţăminte din blană naturală, până în anul 2005 când a fost angajat la Direcţia Finanţelor Publice Hunedoara ca director executiv. Tot aici, Heiuș ocupă rând pe rând funcțiile de trezorier șef, un nou mandat de director executiv, iar apoi consilier superior.

Din octombrie 2012 până în martie 2013 a condus Uzina Mecanică Orăştie, apoi, timp de trei luni, în 2013, a fost director executiv al Camerei Agricole Judeţene Hunedoara, iar în iunie 2013 a obţinut funcţia de director general adjunct în Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală a Domeniilor Reglementate Specific.

În august 2013 a devenit director general la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi a rămas în cadrul acestei instituţii până în 2016, când ajunge deputat PNL.

În interiorul partidului Heiuș a fost președinte al organizației din Orăștie între 1999 și 2005, membru în biroul permanent județean PNL Hunedoara (2002-2005) și președinte al PNL Hunedoara (2017-2020).

Conform ultimei sale declarații de avere, șeful ANAF deține patru terenuri (din care două agricole) în Hunedoara, două case de locuit, o casă de vacanță și un apartament. Totodată, mai deține trei autovehicule dintre care un Suzuki Samurai, un VW Touareg și un Suzuki Jimny, iar în conturile bancare deține peste 61.000 de lei.

Declarația de interese ne arată că deține 48,78% din acțiunile Heius&Asociații Consulting, care se ocupă cu activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal. Firma are un angajat, iar în 2021 a avut o cifră de afaceri de 114.800 lei și un profit net de 73.125 lei.

Șeful ANAF ține bani la saltea

În iulie anul trecut, Lucian Heiuș a explicat într-un interviu pentru Realitatea PLUS cum a ajuns să strângă „la saltea” zeci de mii de lei cash. Acesta a notat că, fiind parlamentar și știind că urmează o campanie electorală, a început să strângă cash pentru a se autofinanța.

„Eu am fost parlamentar 4 ani de zile, ca şi mulţi alţi colegi, şi ştiam că după 4 ani vei participa din nou la o competiţie electorală şi trebuie să ai o sumă de bani pe care trebuie să ţi-o pregăteşti şi să ţi-o pui la momentul respectiv şi care ţi se va da înapoi. Bineînţeles în aceşti 4 ani am pus nişte bani deoparte an de an, cum spunem noi în Ardeal - am pus nişte bani la sertar ca să îi ai pregătiţi pentru ultimul an în care vei participa la această campanie electorală.

Sumele le-am ţinut cash acasă. În fiecare an am pus undeva în jur la vreo 20-25 de mii de lei, undeva la 5-6 mii de euro, pe care i-am strâns în decursul anilor, ştiind că în ultimul an voi participa la o campanie electorală. (...) După 3 ani de zile aveam 60 de mii de lei”, afirma Heiuș.