Lucian Duță, fost șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), și-a dat „doctoratul” în drept la Curtea de Apel București în fața judecătoarei Daniela Panioglu – unul dintre magistrații care a pronunțat condamnarea definitivă a lui Sorin Oprescu – în încercarea de a o convinge că faptele i s-au prescris și că trebuie să i se aplice decizia Curții Constituționale.

Trebuie spus că Lucian Duță a fost printre primii inculpați VIP care a depus note scrise cu privire la decizia Curții Constituționale pe tema neconstituționalității prevederilor legale potrivit cărora îndeplinirea oricărui act de procedură penală întrerupe cursul prescripției.

Acum, că Executivul a emis o ordonanță de urgență pentru a remedia prevederile considerate încă neclare, lui Lucian Duță nu-i mai rămâne altceva de făcut decât să aștepte pronunțarea și apoi să își exercite căile extraordinare de atac, de exemplu contestația în anulare. Era firesc, așadar, ca Duță să fie și primul inculpat care să condamne modificarea legii prin OUG.

Ce miză avea decizia CCR în dosarul șpăgii lui Lucian Duță

De aceea Lucian Duță a vorbit cu patos, marți, 31 mai, despre cum își face bagajul în fiecare zi în care judecătorii anunță că se vor pronunța în dosarul lui, apoi amână decizia, despre cum faptele i s-au prescris și despre cum constituțional ar fi ca el să scape cu soluția de încetare a procesului penal.

Un cuvânt n-a spus dr. Lucian Duță în sala de judecată despre faptul că ar fi nevinovat și că n-a luat mita de 6,3 milioane de euro pe vremea când era șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate așa cum îl acuză procurorii DNA și așa cum a reținut instanța de fond atunci când l-a comdamnat la 6 ani de închisoare.

În schimb, medicul a încercat să le arate judecătoarelor Daniela Panioglu și Alina Guluțanu că știe drept la fel de bine ca avocatul lui și, pe alocuri, îl mai și întrece la oratorie.

Judecătoarea Daniela Panioglu este cea care, alături de magistratul Claudia Jderu, a înclinat balanța în completul care l-a condamnat definitiv pe Sorin Oprescu la 10 ani și 8 luni de închisoare. În prezent, magistratul este președintele completului de judecată care va soluționa dosarul lui Lucian Duță.

Până să vorbească fostul șef al CNAS la pupitru, pe judecătoarea Daniela Panioglu a iritat-o avocatul acestuia.

Termenul de marți a fost acordat de instanță strict pentru discuțiile cu privire la măsurile asiguratorii și discutarea necesității de a prelungi sau nu controlul judiciar pe numele lui Lucian Duță.

În schimb, avocatul acestuia a forțat nota și a încercat să ducă discuția în către prescripția faptelor. Cumva, avocatul lui Lucian Duță încerca să le convingă pe cele două judecătoare că pe data de 27 iunie – noul termen pentru pronunțarea deciziei – ar trebui să ia în calcul și posibilitatea încetării procesului penal, adică să nu se mai pronunțe deloc.

Pentru a simplifica lucrurile, în 2018 CCR a dat o decizie de neconstituționalitate a art. 155 Cod procedură penală (Cpp), care reglementează prescripția faptelor. Pentru că Legislativul nu a modificat prevederile în sensul arătat atunci de instanța de control constituțional, CCR a pronunțat o nouă decizie în acest sens.

De data asta, Executivul a modificat legea prin OUG, deoarece procedura prin Parlament ar fi durat luni de zile, iar multe dosare – inclusiv cel al lui Lucian Duță – s-ar fi închis. Din 2018 până în prezent, în lipsa unei legi care să pună în acord Cpp cu decizia CCR, judecătorii au apreciat fiecare, acolo unde era cazul, dacă s-a împlinit sau nu termenul de prescripție.

Ultimul cuvânt al inculpatului este ocazia fiecărui om care a ajuns într-un proces penal de a-și spune „păsul”, în cuvinte simple, dincolo de încadrările juridice și de prevederile aride din Coduri.

Unii inculpați aleg să-și ceară iertare, în speranța că judecătorii le nu le vor da chiar maximum prevăzut în lege. Alții, spun că sunt nevinovați. Mai sunt și cei „anarhiști” care știu ce-i așteaptă și preferă să meargă - așa cum spun ei - cu „capul sus” la pușcărie.

Puțini sunt cei care, asemeni lui Lucian Duță, îi provoacă pe judecători la dezbateri pe teme juridice.

Cum le-a iritat Lucian Duță pe judecătoare înainte de pronunțare

Iată cum a decurs dialogul în sala de judecată, pe parcursul căruia a vorbit și Lucian Duță, care a început savant și a terminat patetic.

Judecător: Acesta este un termen intermediar pentru măsuri preventive. Vedem, până la urmă, ce se va întâmpla cu acest articol 155 (n.r. – cel din Codul de procedură penală care reglementează prescripția).

Avocat: Revocați controlul judiciar pe cauțiune raportat la decizia CCR din 2018, deoarece a intervenit termenul de prescripție a răspunderii penale.

Judecător: S-a invocat la fond.

Avocat: Da, dar au trecut 8 ani…

Judecător: Deci, să privim măsurile preventive prin prisma fondului.

Avocat: Decizia din 2018 era una simplă, nu interpretative. Deoarece nu a putut opera prescripția, din 8 august 2018, produce consecințe legea mai favorabilă…

Duță (de lângă avocat): M-am pregătit, mă așteptam la discuții mai ample!

Judecător: Am dat termen intermediar!

Duță: E corect!

Judecător: Știm ce e corect și ce nu! Așteptăm motivarea CCR, tocmai de aceea am și amânat o lună pronunțarea. Este o chestiune care s-a discutat în dezbateri și urmează să o tranșăm. Așteptăm să vedem ce spune Curtea Constituțională.

Avocat: Dar dacă incidența prescripției produce consecințe, atunci nu mai poate fi exercitată acțiunea penală și, pe care de consecință, nici măsura preventivă nu mai poate fi prelungită. Corelat cu comunicatul de presă de vineri al CCR…

Judecător: Am rămas în pronunțare!

Avocat: Nu mă lăsați să termin, ați spus bla-bla-bla!

Judecător: Nu am spus așa ceva! Domnule avocat, nu este cazul să fiți agresiv!

Avocat: Nu sunt agresiv, sunt obiectiv!

Judecător: Nu este cazul să vă repetați.

Avocat: Dar nu vreți să mă ascultați!

Judecător: Domnule avocat!!!

Duță (intervine și-l salvează pe avocat): S-ar putea să nu ne mai vedem și nu am avut ocazia să îmi expun ideile (n.r. – Duță a lipsit de la ultimul termen, fiind bolnav de COVID-19). Eu sunt aici pe baza denunțurilor făcute de doi oameni, Irina Socol și Radu Enache! Au plecat cu banii acasă, ce fel de denunțători sunt ăștia?!

Judecător: Nu discutăm probleme de fond!

Duță: Dar eu mă uit la copilul meu cum mă privește când îmi fac geamantanul ca să fiu pregătit, în fiecare zi când anunțați că vă veți pronunța. Unde sunt cei 1,8 milioane de euro luați de Enache și Socol?! Spuneți că nu au intervenit chestiuni noi, ba au intervenit: comunicatul CCR!

Judecător: De aceea am și amânat, să vedem ce va face Statul Român.

Duță: Prin explicațiile date de Curtea Constituțională prin comunicat rezultă că (n.r. – CCR) s-a pronunțat deja…

Judecător: …și a rămas acel „ciot” (n.r. – din textul prevăzut la art. 155, rămas nemodificat).

Duță: Nu este niciun judecător de vină că nu au reușit să rezolve această problemă. Legiuitorul trebuia să vină cu un act normativ.

Judecător: Lăsati-i pe avocați. Spuneți mai bine ce înseamnă controlul judiciar pentru dumneavoastră.

Duță: Dacă decizia CCR din 2018 este simplă, nu una interpretativă, înseamnă că DNA vă instigă să nu respectați Constituția! Ridicați măsura controlului judiciar.

Fostul șef al CNAS și-a denunțat denunțătorii

Lucian Duță are o deja o condamnare pe fond pe numele lui în acest dosar. Tribunalul București l-a găsit vinovat pentru luare de mită și l-a trimis la pușcărie pentru 6 ani.

Fostul șef al CNAS spera că va beneficia de reducerea cu jumătate a pedepsei pentru că a făcut denunț.

Strategia lui era să rămână cu o pedeapsă de 3 ani, eventual cu suspendare. Nu i-a ieșit, deoarece Duță a denunțat fapte care s-au prescris. Legea spune că doar denunțătorii care aduc „informații cu caracter determinant” sunt recompensați cu reducerea limitelor de pedeapsă, nu orice „turnătorie”.

La ultimul termen de judecată – de la care Lucian Duță a lipsit, deoarece s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 pe final de proces – avocații au încercat să convingă instanța de judecată, printre altele, să îi facă clientului lor aplicarea prevederilor Articolului 19 din Legea 682/2002 privind protecția martorilor. Judecătorii au respins solicitarea. Lucian Duță a ridicat și o excepție de neconstituționalitate pe rolul Înaltei Curți legată de acest aspect, însă nici acolo n-a găsit o mai mare înțelegere.

Pe Irina Socol și pe Radu Enache i-a „turnat” dr. Lucian Duță la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, pentru a scăpa de jumătate din pedeapsă. Procurorii de acolo au deschis un dosar în urma acestui denunț, preluat ulterior de DNA. Procurorii anticorupție au constat că Duță a scris în delațiune despre fapte vechi, a căror termen de prescripție s-a împlinit. Ce prevede art. 19 din Legea privind protecția martorilor. Practic, Duță și-a denunțat propriii denunțători.

DNA îl vrea pe Duță medic la penitenciar: „Lua șpagă by default!”

Procurorul de ședință al DNA a desființat punct cu punct susținerile avocaților lui Lucian Duță.

„Inculpatul Duță Lucian în calitate de președinte al CNAS și-a dat acordul pentru încheierea actelor adiționale. Adrian Georgescu, martor, a spus ca comisionul de 15% pentru Duță era prevăzut la fiecare act adițional by default. El a susținut că banii au fost luați pentru sprijin politic, dar banii este cert că s-au luat. Datele cu privire la firmele offshore a fost date chiar de Lucian Duță celor doi martori, Radu Enache și Irina Socol. Banii nu ai fost dați pentru sprijin politic, ci pentru îndestularea personală a inculpatului și a familiei acestuia. Este vorba de excursii în străinătate. Familia concubinei s-a îmbogățit în perioada respectivă cu casă și mașina, când ei, înainte, nu aveau bani decât pentru traiul zilnic, pentru mâncare. Nu este atins termenul de prescripție. Cu privire la denunțul formulat în cauză, dosarul înregistrat la PCA Constanta, iar procurorul competent de la DNA a înțeles să îl infirme. Asta pentru că începerea urmăririi penale in rem (n.r. – numai cu privire la fapte) și apoi în personam s-a făcut în condiții de nelegalitate. Sumele mari de bani excludeau competența PCA Constanța. Apoi, fapta arătată în denunț era deja prescrisă. Nu am văzut în viață mea o asemenea ordonanță dată de un procuror: să nu verifici că e prescrisa fapta cu un an înainte! E o suma enorma, 6 milioane de euro (n.r. – mita din dosarul lui Lucian Duță). Nu cred că este cazul să mai fie redusă pedeapsa, rog să o mențineți în același cuantum”, a arătat procurorul DNA, la ultimul termen de judecată.