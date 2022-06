De ce nu poate medicul șpăgar Lucian Duță s-o ia pe urmele lui Sorin Oprescu

Fostul șef al CNAS, dr. Lucian Duță, nu poate părăsi țara înaintea deciziei definitive în dosarul mitei de 6,3 milioane de euro pe care procurorii DNA susțin că acesta a luat-o pe vremea când era în funcție pentru implementarea cardului național de sănătate. Curtea de Apel București i-a menținut măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Pe data de 31 mai, atunci când judecătorii l-au chemat pe Lucian Duță pentru a dezbate chestiunea măsurilor preventive, instanța a anunțat că va pronunța decizia definitivă în acest dosar pe data de 28 iunie.

„Așteptăm motivarea CCR (n.r. - pe tema prescripției), tocmai de aceea am și amânat o lună pronunțarea. Este o chestiune care s-a discutat în dezbateri și urmează să o tranșăm. Așteptăm să vedem ce spune Curtea Constituțională”, a declarat jud. Daniela Panioglu, președinta completului de judecată.

Pentru a nu repeta figura cu Sorin Oprescu, pe care judecătorii CAB l-au condamnat apoi n-au mai avut de unde să-l ia, de această dată instanța a instituit măsura controlului judiciar pe numele lui Lucian Duță pentru urmatoarele 2 luni. În cazul lui Sorin Oprescu instanța îi ridicase acestuia toate măsurile preventive, motiv pentru care a și reușit fostul edil general să fugă din țară.

„Menţine măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune, luată faţă de apelantul-intimat-inculpat Duță Nicolae-Lucian, prin Ordonanța din data de 4.IV.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, din Dosarul nr.265/P/2017, pe perioada de 60 zile. În temeiul art.242, alin.1, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii de prevenţie, formulată de apelantul-intimat-inculpat Duță Nicolae-Lucian. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 31.V.2022”, se arată în minuta CAB.

Fostul șef al CNAS vrea să scape prin prescripța faptelor

Lucian Duță a fost printre primii inculpați VIP care a depus note scrise cu privire la decizia Curții Constituționale pe tema neconstituționalității prevederilor legale potrivit cărora îndeplinirea oricărui act de procedură penală întrerupe cursul prescripției.

Acum, că Executivul a emis o ordonanță de urgență pentru a remedia prevederile considerate încă neclare, lui Lucian Duță nu-i mai rămâne altceva de făcut decât să aștepte pronunțarea și apoi să își exercite căile extraordinare de atac, de exemplu contestația în anulare.

Lucian Duță are o deja o condamnare pe fond pe numele lui în acest dosar. Tribunalul București l-a găsit vinovat pentru luare de mită și l-a trimis la pușcărie pentru 6 ani.

Fostul șef al CNAS spera că va beneficia de reducerea cu jumătate a pedepsei pentru că a făcut denunț.

Denunțul, strategia pe care miza Duță pentru reducerea pedepsei

Strategia lui era să rămână cu o pedeapsă de 3 ani, eventual cu suspendare. Nu i-a ieșit, deoarece Duță a denunțat fapte care s-au prescris. Legea spune că doar denunțătorii care aduc „informații cu caracter determinant” sunt recompensați cu reducerea limitelor de pedeapsă, nu orice „turnătorie”.

La ultimul termen de judecată – de la care Lucian Duță a lipsit, deoarece s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 pe final de proces – avocații au încercat să convingă instanța de judecată, printre altele, să îi facă clientului lor aplicarea prevederilor Articolului 19 din Legea 682/2002 privind protecția martorilor. Judecătorii au respins solicitarea. Lucian Duță a ridicat și o excepție de neconstituționalitate pe rolul Înaltei Curți legată de acest aspect, însă nici acolo n-a găsit o mai mare înțelegere.

Pe Irina Socol și pe Radu Enache i-a „turnat” dr. Lucian Duță la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, pentru a scăpa de jumătate din pedeapsă. Procurorii de acolo au deschis un dosar în urma acestui denunț, preluat ulterior de DNA. Procurorii anticorupție au constat că Duță a scris în delațiune despre fapte vechi, a căror termen de prescripție s-a împlinit. Ce prevede art. 19 din Legea privind protecția martorilor. Practic, Duță și-a denunțat propriii denunțători.

DNA îl vrea pe Duță medic la penitenciar: „Lua șpagă by default!”

Procurorul de ședință al DNA a desființat punct cu punct susținerile avocaților lui Lucian Duță.

„Inculpatul Duță Lucian în calitate de președinte al CNAS și-a dat acordul pentru încheierea actelor adiționale. Adrian Georgescu, martor, a spus ca comisionul de 15% pentru Duță era prevăzut la fiecare act adițional by default. El a susținut că banii au fost luați pentru sprijin politic, dar banii este cert că s-au luat. Datele cu privire la firmele offshore a fost date chiar de Lucian Duță celor doi martori, Radu Enache și Irina Socol. Banii nu ai fost dați pentru sprijin politic, ci pentru îndestularea personală a inculpatului și a familiei acestuia. Este vorba de excursii în străinătate. Familia concubinei s-a îmbogățit în perioada respectivă cu casă și mașina, când ei, înainte, nu aveau bani decât pentru traiul zilnic, pentru mâncare. Nu este atins termenul de prescripție. Cu privire la denunțul formulat în cauză, dosarul înregistrat la PCA Constanta, iar procurorul competent de la DNA a înțeles să îl infirme. Asta pentru că începerea urmăririi penale in rem (n.r. – numai cu privire la fapte) și apoi în personam s-a făcut în condiții de nelegalitate. Sumele mari de bani excludeau competența PCA Constanța. Apoi, fapta arătată în denunț era deja prescrisă. Nu am văzut în viață mea o asemenea ordonanță dată de un procuror: să nu verifici că e prescrisa fapta cu un an înainte! E o suma enorma, 6 milioane de euro (n.r. – mita din dosarul lui Lucian Duță). Nu cred că este cazul să mai fie redusă pedeapsa, rog să o mențineți în același cuantum”, a arătat procurorul DNA, la ultimul termen de judecată.