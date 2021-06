Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Timisoara, ca volumul de munca este urias in cazul atentatului de la Arad si ca dispozitivul explozibil a fost montat in interiorul masinii omului de afaceri Ioan Crisan, ceea ce arata un mod diferit de operare.

"Autoritatile statului roman sunt total implicate in rezolvarea acestui caz. Volumul de munca este unul urias. Colegii mei sunt determinati si fac eforturi pentru ca persoanele responsabile sa fie aduse in fata justitiei. (...)

Dispozitivul a fost montat in masina ceea ce arata un mod de operare diferit fata de alte moduri in care dispozitivele au fost montate in exteriorul masinii. Mi-am exprimat supararea ca nu am reusit sa dejucam acest atentat. Acum vedem ca vorbim de un mod de operare diferit. Un anumit sector, zona infractionala actioneaza intr-un fel, monteaza aceste dispozitive in exterior si intr-o anumita zona se opereaza asa ca la Arad. Pe masura ce cercetam, limitam spectrul de analiza. Parchetul general coordoneaza foarte bine aceasta ancheta", a declarat Lucian Bode care a adaugat ca "Nu exista crima perfecta".

Ministrul de Interne a precizat ca familia omului de afaceri este monitorizata de structurile MAI.

"Prin toate structurile noastre monitorizam atent ce se intampla in proximitatea familiei Crisan, a zonei in care s-a intamplat, in zona in care isi desfasura activitatea", a declarta Bode.

Omul de afaeri aradean Ioan Crisan a murit, in 29 mai, dupa ce masina in care se afla a explodat, la scurt timp dupa ce a plecat de pe loc. Anchetatorii au stabilit ca in autoturism a fost plasata o bomba, fiind deschis dosar penal de omor cu premeditare.