Lucian Bode: ”Există o majoritate care să susţină un Guvern PNL-USR-UDMR şi minorităţi, dar e la limită”

Prim-vicepreşedintele PNL Lucian Bode a declarat, miercuri, că există o majoritate care să susţină un Guvern PNL-USR-UDMR şi minorităţi în Parlament, dar este "la limită".

"Am discutat dacă există sau nu o majoritate care sa susţină un Guvern PNL-USR-UDMR şi minorităţi. Această majoritate există, dar este la limită, ţinând cont de plecările sau anunţul foştilor noştri colegi din grupul nostru parlamentar alături de Ludovic Orban. Am discutat despre modul în care se vor numi începând cu primul ministru, cum se vor stabili miniştrii şi un lucru foarte clar - am spus că prim-ministrul este în responsabilitatea PNL să fie stabilit, fără alte comentarii, fără a discuta nume sau altceva.

Şi am mai discutat un lucru: parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis trebuie să fie respectat. Acest lucru e foarte important pentru PNL, pentru că am văzut în ultimele zile diverse poziţionări din partea unor membri USR la adresa preşedintelui României. Am discutat despre programul de guvernare, l-am şi dus, aţi văzut. Am discutat despre proiectele de ţară, despre reformele pe care ni le asumăm împreună. Vom avea în aceleaşi coordonate majoritate-program de guvernare-reforme-susţinere o discuţie cu cei de la PSD şi vom lua o decizie", a afirmat Lucian Bode, la sediul central al PNL.

Despre faptul că la întâlnirea PNL cu USR Florin Cîţu ar fi transmis că el trebuie să fie premier, iar USR a refuzat, întrebat cine va fi propunerea de prim-ministru în aceste condiţii, Lucian Bode a răspuns: "Aceste precizări au fost făcute afară, în dialog cu dumneavoastră. Eu v-am spus ce am discutat înăuntru. Înăuntru am discutat că PNL propune prim-ministru, fără a preciza nume".

Chestionat şi dacă a existat o întâlnire între Florin Cîţu şi Marcel Ciolacu, el a precizat: "Categoric nu cunosc o astfel de întâlnire. Eu vă spun că avem o decizie a BPN de ieri în care se stabileşte delegaţia şi mandatul PNL".