Puștiul din România care la 14 ani conduce o mașină de 100.000 de euro: ”Visul meu e să ajung în Formula 1”

Luca Savu a lăsat kartingul pentru cursele de anduranță și de Radical. Debutant în ambele, puștiul a reușit să termine sezonul pe primul loc la Radical Roumanian Cup, unde concurează pe un prototip de peste 100.000 de euro.

Luca Savu, băiatul fostului pilot de raliuri Horațiu Savu, a avut un 2022 extraordinar. După ce timp de 7 ani a făcut legea în kartingul românesc și cel internațional, puștiul de 14 ani a trecut la mașini adevărate. Anul acesta a debutat în cursele de anduranță și în Radical Roumanian Cup, unde a devenit campion la volanul mezinei competiției, Radicalul SR1.

„La începutul sezonului nu am avut planuri să ies campion, tot ce îmi doream era să am experiență cu o mașină nouă, să mă obișnuiesc cu viteza și cu virajele”, spune Luca Savu, campion național Radical Roumanian Cup.

Șeful FRAS, Norris Măgeanu, laudă rezultatele lui Luca.

“E o performanță extraordinară și ne bucurăm cu toții, cu atât mai mult cu cât la 14 ani reușește să obțină un titlu în premieră pentru un copil”, a declarat Norris Măgeanu, președintele Federației Române de Automobilism Sportiv.

În Radical Roumanian Cup, competiția cu prototipuri de sute de mii de euro, puștiul i-a învins pe piloții care puteau să îi fie părinți.

„Nu am avut nicio problemă că sunt mai mari ca mine, m-am gândit că sunt și ei niște juniori la fel ca mine”, a precizat Luca.

Experiența din karting l-a ajutat enorm pe micul pilot, care, la anul, are gânduri mari.

„Visul meu este să merg în Formula 4 și știu că se va împlini, iar cel mai mare este să ajung pilot de Formula 1”, a adăugat tânărul.

Din 2015, pe când avea doar 7 ani, Luca nu ratează nicio etapă din Formula 1.

„Când m-am apucat de cursele de karting atunci am început să iubesc și Formula 1. Am și un pilot preferat, pe Lando Norris. Nu îl ajută mașina, dar are potențial de campion”, crede Luca Savu, campion național Radical Roumanian Cup.

Luca vrea să se dea atât în cursele de anduranță, acolo unde concurează pe un Logan, cât și în cele de Radical Roumanian Cup.

„Planul meu era să merg cu prototipurile cum e Radicalul, dar ne-am gândit că Loganul este foarte bun pentru început, să mă obișnuiesc cu traseele din România, ca să mă pregătesc pentru prototipuri”, a explicat puștiul.

Micul sportiv nu s-a gândit nicio secundă că în primul an de Radical Roumanian Cup va ajunge campion.

„După ce am câștigat primele 3 etape de la Târgu-Mureș, în etapa de la București am început să intru în bătălia pentru titlu. Am câștigat a doua cursă cu 20 de secunde și atunci am știut că am șanse. După acea cursă am condus campionatul cu 12 puncte. Iar în ultima etapă, tot ce trebuia să fac a fost să ies pe locul 2 și am reușit și am câștigat campionatul”, a povestit Luca Savu, campion național Radical Roumanian Cup.

Odată cu câștigarea titlului de campion național, Luca Savu a devenit cel mai tânăr campion al competiției de Radical Roumanian Cup, după ce la debut devenea cel mai tânăr concurent. Bipostul pe care a concurat fostul pilot de karting a fost pus la dispoziție de către echipa Radical România, cea care s-a ocupat și de întreținerea și prezența în condiții optime a bolidului pe pistă.