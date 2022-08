Sume uriașe puse la bătaie la Loto. Câți bani ar putea câștiga românii norocoși după extragerea de duminică seara

Loteria Română anunţă un report la Loto 6/49, categoria I, de aproximativ 1,74 milioane de euro. De asemenea, report de peste 1 milion de euro este şi la Joker â, extragerile urmând a avea loc duminică seară.

”Duminică, 21 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 august, Loteria Română a acordat 15.466 de căştiguri în valoare totală de peste 849.600 de lei”, anunţă LOteria Română.

POtrivit sursei citate, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 8,49 milioane de lei (aproximativ 1,74 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 5,23 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

”La Joker, la categoria I, este in joc un report în valoare de peste 6,14 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 471.300 de lei (peste 96.500 de euro). La Noroc Plus este in joc un report cumulat in valoare de peste 50.800 de lei (peste 10.400 de euro)”, a mai precizat Loteria Română.

Totodată, la Loto 5/40 se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 346.500 de lei (peste 71.000 de euro).

La Super Noroc se înregistreaza un report cumulat in valoare de peste 25.800 de lei.

Tragerile Loto se vor difuza, în direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.