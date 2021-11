Loredana Groza a făcut senzație la Londra în acest weekend.

Vedeta i-a înnebunit pe românii din Marea Britanie cu mișcările și cu muzica sa.

Ads

Prezentă în capitala Angliei, cântăreața nu a ratat ocazia să petreacă în cluburile și în restaurantele de lux.



Însoțită de Ema Uță, make-up artistul ei, Loredana a dansat ore în șir îmbrăcată într-o ținută provocatoare.

Acolo l-a cunoscut și pe Hakim Ziyech, fotbalistul lui Chelsea Londra și câștigător de Champions League în acest an cu echipa britanică. Englezii au plătit lui Ajax 44 de milioane de euro, pentru transferul fotbalistului, în 2020.

Loredana nu a ratat ocazia și s-a fotografiat cu vedeta lui Chelsea.



Loredana Groza și Hakim Ziyech. Foto: Instagram / loredanagroza

"Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare", le-a răspuns Loredana la Antena 1, celor care o criticau pentru pozele sexy pe care le postează pe rețelele de socializare.